Ferragosto 2021, cosa fare a Napoli e in Campania

Tanti gli eventi e le iniziative per questo Ferragosto da passare a Napoli e in Campania tra arte, cultura e natura. Molti musei che resteranno aperti. Da non perdere i balli del gruppo folk I Guarracini a Castel dell'Ovo

Cultura e arte per il Ferragosto a Napoli con tanti musei ed eventi tra i quali scegliere per passare il weekend. Da non perdere i balli del gruppo folk I Guarracini a Castel dell'Ovo e l'emozionante trekking per osservare l'alba di domenica 15 agosto. Per accedere ai luoghi della cultura in Italia e agli eventi sarà necessario essere in possesso del Green Pass.

Ferragosto a Castel dell'Ovo con musica e balli

Domenica di Ferragosto a Castel dell'Ovo si terrà una emozionante serata all’insegna della musica, della danza e della poesia partenopea con il travolgente spettacolo del gruppo folk I Guarracini. Ballerini, attori e musicisti si esibiranno in uno show che ripercorre la storia di Napoli attraverso il repertorio classico e popolare. Un racconto arricchito da brani declinati nelle forme più caratteristiche della musica napoletana e della danza.

Tour in Kayak a Posillipo

In una fantastica cornice naturale, l'associaizone Vivere Napoli organizza uno speciale Ferragosto in kayak sulla costa di Posillipo. Si potranno ammirare storiche ville che racchiudono leggende e misteri come Villa Volpicelli, Villa del Barone di Karnapp, Villa Lauro e Villa Rocca Romana. In dotazione agli ospiti: canoa, pagaie, giubbotto salvagente e borsa impermeabile per gli oggetti personali. In caso di alta marea o condizioni climatiche avverse il percorso potrebbe subire variazioni o cancellazione. Il tour è in programma sia il 14 che il 15 agosto.

Trekking per osservare l'alba di Ferragosto

Torna il bellissimo trekking, realizzato nell'ambito del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana, per osservare il sorgere del solo all'alba di Ferragosto. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto si potrà scalare la vetta del Monte tre Calli, muniti di sacco a pelo e scarponcini, per ammirare il bellissimo panorama del Golfo di Napoli e di Salerno, attendendo il sorgere del sole accompagnati dalle note del Gruppo bandistico “Città d’Agerola”. Un’opportunità rara per ammirare con un solo sguardo l’intero litorale, da Punta Campanella a Punta Licosa. Orario previsto dalle 19 del 14 agosto alle 5 del 15 agosto.

I principali musei Aperti

Palazzo reale, dalle 9 alle 20, Cortile romantico aperto dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso consentito alle 18

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, le Gallerie del Museo saranno visitabili dalle 8.30 al 19.30. La porta piccola del Real Bosco sarà aperta dalle 7 alle 21, la Porta Grande dalle 7 alle 20 mentre Porta Miano, Porta Caccetta e Porta di Mezzo dalle 7 alle 19.30.

Il Museo Archeologico Nazionale sarà aperto dalle 9 alle 19.30

Il Museo MADRE dalle 10 alle 20, ma la biglietteria chiude alle 19.

Gallerie D'Italia - Palazzo Zevallos di Stigliano, aperto dalle 10 alle 20

La Cappella Sansevero sarà aperta dalle 9 alle 19 con ultimo ingresso alle 18.30.

Aperto anche il Museo del Tesoro di San Gennaro dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 18 con ultimo ingresso consentito alle 17.30.