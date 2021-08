Ferragosto a Balamondo per celebrare il mito di Raoul Casadei

il 15 Agosto grande festa per il compleanno del Signore del Liscio. Il figlio Mirko ha invitato Enrico Ruggeri. Inoltre nuove tappe delle anteprime del Balamondo Word Musica Festival, il festival di world music ideato proprio da Raoul Casadei e adesso a lui dedicato in programma dall’1 al 5 settembre a Rimini

Torna il Balamondo, nel segno di Raoul Casadei la Romagna incontra il mondo, una lunga estate per la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra che suonerà insieme ad esponenti rappresentativi della nuova musica internazionale. Uno scambio di suoni che fa del Liscio una vita italiana alla world music, un percorso, quello del Balamondo, che passerà da importanti anteprime e culminerà dall’1 al 5 Settembre a Rimini.



Tra gli ospiti internazionali delle diverse tappe del festival ci sono dalla Polonia Volosi, un quintetto d’archi dal virtuosismo sorprendente, dalla Asturie Spagna Hevia il piper internazionale inventore della cornamusa elettronica, dall’Ungheria Söndörgò tra i massimi esponenti della musica della Tamburitza, Dalla Romania Nadara Gipsy Band con le sue melodie zingare, dall’Italia Nrg Bridges con Gianluigi Trovesi, Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari raccontano il peculiare incontro tra mondi musicali paralleli, il Jazz made in Italy di Fabrizio Bosso, atmosfere Cubane con Sorah Rionda e Ernesttico tra tradizione e innovazione. E poi la world music di Les Negresses Vertes Tutto il programma sul sito www.balamondo.it.



Linguaggi diversi, mondi lontani, relazioni possibili, quelle messe in scena dalla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, che, in una lunga estate omaggio al genio di Raoul Casadei, racconta il segno identitario di una Romagna dove la musica continua ad essere occasione di incontro, condivisione, scambio. E Mirko Casadei continua ad immaginare questo suono come uno spazio di ricerca e di sperimentazione, rinnovando il senso del Liscio come musica dove i mondi collidono.



ESTATE DI RAOUL si chiama questa successione di appuntamenti che porterà al Festival Balamondo. Il 15 agosto Raoul verrà celebrato, nel giorno del suo compleanno con una grande festa sul Viale delle Nazioni, la strada che divide Cesenatico da Gatteo Mare, dove il musicista abitava e dove adesso ci sono le luminarie con il testo di Romagna Capitale, una delle canzoni simbolo del liscio Sul palco con Mirko Casadei ci sarà Enrico Ruggeri a reinterpretare i classici del ‘Re del Liscio’ La serata è stata fortemente voluta e sostenuta dal Ministero della Cultura, riconoscimento dell’importanza del patrimonio artistico del liscio.



Balamondo arriva a Rimini dall’1 al 5 settembre con

1 settembre Miro Casadei Orchestra e Les Negresses Vertes

2 settembre Mirko Casadei Orchestra e Fabrizio Bosso Quartet

3 settembre Mirko Casadei Orchestra e Sorah Rionda e Ernesticco (Cuba)

4 settembre Mirko Casadei Orchestra e Hevia (Spagna), omaggio alle colonne sonore dei film di Federico Fellini

5 settembre Mirko Casadei Orchestra e Sondorgo (Ungheria).



Piazza Malatesta Ingresso gratuito con prenotazione a info@balamondo.it