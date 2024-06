Introduzione

Il numero di infrazioni aperte dalle autorità europee nei confronti dell’Italia è destinato a salire con l'ultima procedura aperta per deficit eccessivo. Generalmente l'iter prevede una lettera di “messa in mora” da parte della Commissione, a cui lo Stato deve rispondere. Se la risposta non giunge oppure è insufficiente, scatta il parere motivato, che cristallizza l’inadempimento. Se il Paese membro non si adegua al parere motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con il rischio di sanzione per l’inadempiente.

La procedura è invece diversa per il caso di infrazione per deficit eccessivo, legato al mancato rispetto da parte di uno degli Stati membri Ue del Patto di Stabilità, tornato in vigore dal primo gennaio 2024. La Commissione redige una relazione sul Paese membro che non rispetta i parametri per il Consiglio, che emette una raccomandazione a cui lo Stato si deve adeguare entro sei mesi. In caso di mancato rispetto, si rischia lo stop ai prestiti oppure un’ammenda