Monete rare, i pezzi da 50 centesimi di euro che valgono di più

Una delle monete da 50 centesimi più ricercate seppur non rara è quella del 2007: se ne contano 4.994.490 esemplari coniati. La tiratura della moneta indica infatti che non si tratta di una moneta rara ma viene considerata comunque una delle più difficili da trovare in giro. Il motivo? C’è chi sostiene sia a causa della sua distribuzione non uniforme sul territorio italiano essendo girata solo in determinate zone. Attualmente il valore di questa moneta può variare dai 2 euro ai 10 euro. Gli esperti, comunque, sottolineano che il valore è sempre “indicativo” in quanto “dipende sempre dalla conservazione e dalla storia della moneta” stessa e “può variare nel tempo”

