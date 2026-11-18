Patrimoniale, quali Paesi la applicano in Europa: le aliquote e le differenze con l'ItaliaEconomia
Introduzione
Mentre in Italia torna al centro del confronto politico l'ipotesi di introdurre un'imposta sulle grandi fortune, nel resto d'Europa sono pochi i governi che applicano una tassazione periodica sull'intero patrimonio dei cittadini. Soltanto tre Paesi, Norvegia, Spagna e Svizzera, prevedono una patrimoniale generale, mentre in altri Stati, tra cui l'Italia, sono interessate esclusivamente determinate categorie di beni. È quanto emerge da un'analisi della Tax Foundation, organizzazione statunitense che si occupa di politiche fiscali, basata sui sistemi tributari in vigore nel 2026 negli Stati dell'Unione europea e in altri Paesi europei dell'Ocse.
Quello che devi sapere
Come funziona la patrimoniale
La differenza principale riguarda le ricchezze sottoposte a tassazione. Una patrimoniale generale viene calcolata sul patrimonio netto individuale, ottenuto sottraendo i debiti dal valore complessivo dei beni posseduti. La base imponibile può quindi comprendere immobili, risparmi, investimenti e altre attività. In molti Paesi, invece, il Fisco interviene soltanto su specifiche componenti patrimoniali, attraverso tributi che non interessano l'intera disponibilità economica del contribuente. Tra gli Stati dell'Unione europea esaminati dalla Tax Foundation, la Spagna è l'unico ad adottare una patrimoniale generale.
Per approfondire: Patrimoniale, cos'è la tassa sui super ricchi e quali sono le posizioni nel Campo largo
Spagna, aliquote fino al 3,5%
Il sistema spagnolo prevede un'imposizione progressiva compresa tra lo 0,16% e il 3,5%, con una soglia ordinaria di riferimento pari a 700 mila euro. Le condizioni variano però sensibilmente tra le comunità autonome, che possono stabilire agevolazioni e riduzioni. Madrid, Andalusia, Cantabria, La Rioja e Murcia riconoscono sgravi integrali per patrimoni inferiori a tre milioni di euro, mentre l'Estremadura prevede un'esenzione totale. Nel 2022 è stata inoltre introdotta un'imposta nazionale di solidarietà sulle grandi fortune, destinata ai contribuenti con patrimoni superiori a tre milioni di euro. Le aliquote oscillano dall'1,7% al 3,5% e il meccanismo tiene conto delle somme già versate a livello regionale. Inizialmente temporanea, la misura è stata prorogata a tempo indeterminato nel dicembre 2023. I residenti sono soggetti a tassazione anche sui beni detenuti all'estero, mentre per i non residenti vengono considerate soltanto le attività presenti in Spagna.
Per approfondire: Schlein: “Io a favore di una tassa per i super ricchi, il ceto medio lo tassa Meloni”
Come si calcola l'imposta in Norvegia
La Norvegia applica una patrimoniale le cui origini risalgono al 1892. Il prelievo ordinario è dell'1% sui patrimoni netti superiori a 1,9 milioni di corone norvegesi, equivalenti a circa 173 mila euro. Una parte dell'imposta, pari allo 0,35%, finanzia le amministrazioni municipali, mentre lo 0,65% è destinato allo Stato centrale. Per le ricchezze che superano 21,5 milioni di corone, circa 2,2 milioni di dollari, l'aliquota complessiva sale all'1,1%. Il tributo riguarda il patrimonio netto e non soltanto le proprietà immobiliari.
Svizzera, decidono i Cantoni
Anche la Svizzera prevede una tassa sulla ricchezza personale, introdotta per la prima volta nel 1840. In questo caso, però, la disciplina è stabilita a livello cantonale, con aliquote, deduzioni e franchigie differenti da un territorio all'altro. La valutazione comprende generalmente l'insieme delle attività patrimoniali, incluse quelle estere, ma esclude gli immobili e le organizzazioni aziendali stabili situati fuori dai confini nazionali. Non esiste quindi un'unica soglia di esenzione valida per tutta la Confederazione.
Imposte mirate in Francia e Belgio
Altri Stati europei hanno scelto di limitare il prelievo ad alcune forme di ricchezza. La Francia ha eliminato nel 2018 la precedente patrimoniale generale, sostituendola con un'imposta concentrata sui beni immobiliari. Il tributo riguarda i patrimoni immobiliari netti di almeno 1,3 milioni di euro e prevede aliquote progressive fino all'1,5%. Per i residenti vengono considerate anche le proprietà all'estero, mentre per i non residenti rilevano gli immobili francesi.
In Belgio, dal 2021, è invece prevista una tassa dello 0,15% sui conti titoli il cui valore medio supera un milione di euro.
La tassazione sui rendimenti nei Paesi Bassi
Diverso ancora è il modello olandese, che assoggetta all'imposta sul reddito i rendimenti di determinate componenti patrimoniali, escludendo generalmente l'abitazione principale e le partecipazioni societarie rilevanti. Dopo una pronuncia della Corte suprema del 2021, il sistema è stato sottoposto a revisione. Per il 2026 è prevista un'aliquota del 36% sul rendimento imponibile, determinato attraverso coefficienti differenziati per tipologia di attività, con una franchigia patrimoniale individuale di 59.357 euro. Il governo punta a introdurre dal 2028 un modello basato sui rendimenti effettivi.
Quali tasse colpiscono il patrimonio in Italia
Pur non prevedendo una patrimoniale generale, l'Italia applica diversi tributi sul possesso di beni e attività finanziarie. Tra questi figura l'Imu, dovuta generalmente sulle seconde case e su altri immobili diversi dall'abitazione principale, salvo specifiche eccezioni. Per le attività finanziarie detenute all'estero si applica l'Ivafe, ordinariamente pari allo 0,2%, che può salire allo 0,4% in determinati casi. L'Ivie, relativa agli immobili posseduti oltreconfine, prevede invece un'aliquota ordinaria dell'1,06%. È inoltre prevista un'imposta sul valore delle cripto-attività. Anche il bollo auto rappresenta un prelievo collegato al possesso di un bene, sebbene per il 2027 sia stata introdotta un'esenzione temporanea per determinati veicoli. Le successioni ereditarie sono soggette a una disciplina distinta, con aliquote e franchigie variabili in base alla parentela: per coniugi e parenti in linea retta la franchigia è di un milione di euro per beneficiario. Nella discussione sulla Manovra 2027 rientra anche una nuova exit tax, destinata a colpire determinate plusvalenze finanziarie non ancora realizzate al momento del trasferimento della residenza fiscale all'estero. La proposta non equivale però a una tassa periodica sul patrimonio complessivo.
Stati Uniti, bocciata la tassa sui miliardari
Negli Stati Uniti non è prevista una patrimoniale generale a livello federale, mentre esistono forme di imposizione sulla proprietà immobiliare e sulle successioni. Il tema è tornato d'attualità con le elezioni del 3 novembre 2026 in California, dove gli elettori hanno respinto la Proposition 40, che avrebbe introdotto un prelievo straordinario del 5% sulle ricchezze superiori a un miliardo di dollari.
Gli effetti sull'economia
L'opportunità di tassare le grandi fortune resta oggetto di confronto. La Tax Foundation esprime una posizione contraria alle patrimoniali generali, sostenendo che producano un gettito limitato rispetto alle possibili conseguenze economiche. Richiamando anche alcune analisi dell'Ocse, l'organizzazione segnala il rischio di ostacolare l'imprenditorialità, gli investimenti e la crescita nel lungo periodo. Su queste basi propone l'eliminazione delle imposte patrimoniali, una valutazione che va distinta dai dati utilizzati per confrontare i diversi sistemi fiscali.
Per approfondire: Patrimoniale, cos'è e in che modo può essere applicata