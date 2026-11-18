Pur non prevedendo una patrimoniale generale, l'Italia applica diversi tributi sul possesso di beni e attività finanziarie. Tra questi figura l'Imu, dovuta generalmente sulle seconde case e su altri immobili diversi dall'abitazione principale, salvo specifiche eccezioni. Per le attività finanziarie detenute all'estero si applica l'Ivafe, ordinariamente pari allo 0,2%, che può salire allo 0,4% in determinati casi. L'Ivie, relativa agli immobili posseduti oltreconfine, prevede invece un'aliquota ordinaria dell'1,06%. È inoltre prevista un'imposta sul valore delle cripto-attività. Anche il bollo auto rappresenta un prelievo collegato al possesso di un bene, sebbene per il 2027 sia stata introdotta un'esenzione temporanea per determinati veicoli. Le successioni ereditarie sono soggette a una disciplina distinta, con aliquote e franchigie variabili in base alla parentela: per coniugi e parenti in linea retta la franchigia è di un milione di euro per beneficiario. Nella discussione sulla Manovra 2027 rientra anche una nuova exit tax, destinata a colpire determinate plusvalenze finanziarie non ancora realizzate al momento del trasferimento della residenza fiscale all'estero. La proposta non equivale però a una tassa periodica sul patrimonio complessivo.