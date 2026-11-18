Promosso da Augens Capital - con l’obiettivo di creare una rete nazionale di studi attraverso aggregazioni, investimenti e condivisione di competenze - il Gruppo conta oggi 15 milioni di euro di fatturato, 11 sedi e circa 140 persone

Nasce Kleos, il nuovo Gruppo italiano dei servizi professionali promosso da Augens Capital, con l’obiettivo di creare una rete nazionale di studi attraverso aggregazioni, investimenti e condivisione di competenze. Il Gruppo conta oggi 15 milioni di euro di fatturato, 11 sedi e circa 140 persone, avendo raddoppiato le proprie dimensioni in dieci mesi. L’obiettivo è raggiungere 30 milioni di euro di ricavi entro il 2027.



Il progetto, avviato nel febbraio 2026 con l’acquisizione di SRG Associati, riunisce realtà attive nei servizi contabili, fiscali, societari, giuslavoristici e nella consulenza corporate. Il modello punta a coniugare la forza organizzativa e finanziaria di un Gruppo con l’identità, la reputazione e il radicamento territoriale dei singoli studi.



Kleos nasce per rispondere alle trasformazioni del settore: frammentazione del mercato, ricambio generazionale, difficoltà nell'attrarre talenti, evoluzione normativa e diffusione dell’intelligenza artificiale. A disposizione degli studi mette capitale, management, infrastrutture tecnologiche e competenze condivise, con l’obiettivo di alleggerire gli oneri gestionali e consentire ai professionisti di concentrarsi sulla consulenza e sulla relazione con i clienti. Il modello prevede l'accentramento delle funzioni che beneficiano delle economie di scala, tra cui amministrazione, acquisti, tesoreria, finanza e controllo di gestione, oltre al coordinamento degli investimenti in tecnologia e formazione. Le integrazioni saranno costruite su misura, valorizzando le caratteristiche e le competenze di ogni realtà.



La crescita si svilupperà lungo due direttrici: espansione territoriale e ingresso di studi con specializzazioni complementari, per ampliare progressivamente l'offerta di servizi alle imprese. Particolare attenzione sarà dedicata agli investimenti digitali e nell'intelligenza artificiale, alla formazione e allo sviluppo delle persone.

"Identità locale, forza di Gruppo", è il principio alla base del progetto, come sottolineano Massimo Puccio, fondatore e partner di Augens Capital, e Antonio Russo, presidente e amministratore delegato di Kleos.