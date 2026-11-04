Sono tre le misure della manovra che la commissione Bilancio della Camera chiede siano stralciate per ragioni di "carattere ordinamentale", secondo quanto si apprende mentre la riunione è ancora in corso. Tra gli altri, si chiede lo stralcio dell'articolo 105 che prevede norme per "la messa a disposizione a un prezzo ridotto di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari". Secondo il regolamento, la commissione Bilancio è chiamata a esprimere il parere di competenza da trasmettere al presidente della Camera per la verifica del contenuto del disegno di legge di Bilancio indicando eventuali disposizioni da stralciare per estraneità delle stesse rispetto al contenuto del testo. Lo stralcio sarà poi comunicato all'assemblea dal presidente della Camera nella seduta pomeridiana dell'aula, alle 16. Ancora non sono stati ufficializzati in commissione Bilancio i nomi dei relatori di maggioranza del testo. Per il centrodestra si parla, comunque, di Angelo Rossi (FdI), Mauro D'Attis (FI), Francesco Saverio Romano (Nm) e per la Lega sul tavolo c'è l'ipotesi che possa arrivare dalla commissione Attività Produttive, il responsabile Economia Alberto Gusmeroli.