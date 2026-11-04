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Manovra, commissione Bilancio chiede stralcio di 3 norme: tra queste anche libri digitali

Economia

Nel mirino anche lo "scontrino" con i costi del Servizio sanitario nazionale e le modifiche sui fondi per la ricostruzione post-calamità. Audizioni al via da lunedì 9 novembre, il ministro dell'Economia Giorgetti sarò in commissione giovedì 12

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Sono tre le misure della manovra che la commissione Bilancio della Camera chiede siano stralciate per ragioni di "carattere ordinamentale", secondo quanto si apprende mentre la riunione è ancora in corso. Tra gli altri, si chiede lo stralcio dell'articolo 105 che prevede norme per "la messa a disposizione a un prezzo ridotto di versioni digitali stampabili dei libri di testo scolastici e universitari". Secondo il regolamento, la commissione Bilancio è chiamata a esprimere il parere di competenza da trasmettere al presidente della Camera per la verifica del contenuto del disegno di legge di Bilancio indicando eventuali disposizioni da stralciare per estraneità delle stesse rispetto al contenuto del testo. Lo stralcio sarà poi comunicato all'assemblea dal presidente della Camera nella seduta pomeridiana dell'aula, alle 16. Ancora non sono stati ufficializzati in commissione Bilancio i nomi dei relatori di maggioranza del testo. Per il centrodestra si parla, comunque, di Angelo Rossi (FdI), Mauro D'Attis (FI), Francesco Saverio Romano (Nm) e per la Lega sul tavolo c'è l'ipotesi che possa arrivare dalla commissione Attività Produttive, il responsabile Economia Alberto Gusmeroli. 

Nel mirino anche lo "scontrino" del Ssn 

Oltre alla misura sui libri digitali, la stessa richiesta di stralcio è stata fatta anche per la norma che prevedeva una sorta di ‘scontrino’ del sistema sanitario nazionale. Un documento riepilogativo, cioè, da rilasciare all'assistito con le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, nonché le relative modalità di rilascio, con riferimento alle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza. Compaiono anche le modifiche alla disciplina di carattere generale in materia di ricostruzione post-calamità in materia di assegnazione di personale alle strutture di supporto dei Commissari straordinari alla ricostruzione e di utilizzo, da parte dei medesimi Commissari straordinari, delle risorse del fondo destinato alle spese di funzionamento.

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Termine per gli emendamenti in commissione alla Camera martedì 17 alle 18

Secondo quanto emerso dall'ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera riferito dal presidente Giuseppe Mangialavori, le audizioni sul disegno di legge di Bilancio inizieranno lunedì 9 e dureranno fino a giovedì 12. Il calendario è ancora in corso di definizione e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti "dovrebbe essere alle 16" il 12 novembre. Il termine per presentare gli emendamenti alla manovra in commissione, invece, è stato fissato per martedì 17 novembre alle 18. Il vaglio di ammissibilità delle proposte di modifica si terrà lunedì 23 o martedì 24, con la valutazione dei ricorsi il giorno dopo. Sono le indicazioni che arrivano dal presidente della commissione Bilancio di Montecitorio, Giuseppe Mangialavori, al termine dell'ufficio di presidenza.

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