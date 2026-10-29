Bce, oggi decisione sui tassi d'interesse: verso riconferma 2,50%

Mentre la presidente Christine Lagarde annuncia le sue dimissioni, con effetto dal 7 febbraio 2027, l'istituto di Francoforte riunisce il board per una nuova decisione sul costo del denaro: secondo gli esperti non ci sarà alcuna variazione. Un aumento è più probabile a dicembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel giorno dell’annuncio delle dimissioni di Christine Lagarde da presidente della Banca centrale europea (dal 7 febbraio 2027), l’istituto di Francoforte riunisce il suo board per una nuova decisione sui tassi d’interesse. Secondo gli analisti, si opterà per una pausa dai rialzi, dopo che a settembre il tasso sui depositi era stato portato al 2,50%. Quello sui rifinanziamenti principali è al 2,65%, quello sui prestiti marginali al 2,90%. Un nuovo eventuale rialzo è più probabile durante la riunione di dicembre. L’obiettivo è sempre quello di riportare l’inflazione al 2%. Al momento nell’Eurozona è al 3,8%, con dati Eurostat aggiornati a settembre. Ad agosto era al 3,2%.

Perché la Bce dovrebbe mantenere i tassi fermi Sembra che la Bce terrà i tassi fermi a causa delle condizioni finanziarie mondiali già particolarmente tese con la volatilità dei mercati obbligazionari e le incertezze politiche ed economiche, a partire dai timori di una crisi energetica nei mesi invernali per via della situazione in Medio Oriente, sempre sul bilico di una nuova escalation. A pesare è anche la situazione in Francia, dove i rendimenti dei titoli di Stato sono saliti ai massimi dal 2002, con gli investitori che chiedono premi sempre più alti per prestarle denaro. La crisi politica francese e le proteste sociali pesano sulla capacità del governo di trovare la quadra per l’approvazione del bilancio per il 2027: bisogna trovare una maggioranza per le misure necessarie a ridurre il deficit. Vedi anche Surroga mutuo e tasso fisso, perché conviene dopo il rialzo dei tassi