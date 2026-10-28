La Federal Reserve ha deciso di mantenere fermi i tassi di interesse

Il costo del denaro, in linea con quanto si attendeva, è rimasto nella forchetta tra il 3,75% e il 4%, dopo il rialzo dello 0,25%, il primo in tre anni, deciso dal Fomc lo scorso mese all'unanimità

La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse fermi, a pochi giorni dalle elezioni americane di midterm. Il costo del denaro, in linea con quanto si attendeva, è rimasto nella forchetta tra il 3,75% e il 4%, dopo il rialzo dello 0,25%, il primo in tre anni, deciso dal Fomc lo scorso mese all'unanimità. In questo caso il voto è stato di dieci a due.

L'inflazione elevata

"L'inflazione rimane elevata", è stato segnalato nella dichiarazione rilasciata dalla Fed al termine della riunione. "L'insieme di ulteriori informazioni aiuterà il Comitato a determinare l'orientamento di politica monetaria più appropriato per garantire un tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo del 2% fissato dal Comitato. Il Comitato garantirà la stabilità dei prezzi", è stato spiegato.

Le decisioni

Come accennato, due dei dodici membri votanti del Fomc si sono espressi in disaccordo con la decisione: la governatrice Lisa Cook e la presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack, entrambe favorevoli ad un aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale. Per Cook, si tratta nel dettaglio del primo dissenso espresso da quando è entrata a far parte della Fed nel 2022. La presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, e il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, si erano uniti a Hammack nel votare contro l'ultima riunione del comitato, a luglio, ed entrambi avevano espresso la necessità di tassi più alti. Oggi, però, si sono allineati alla maggioranza.

Le elezioni di midterm

La decisione della Fed arriva a stretto giro di posta rispetto alle elezioni di metà mandato che potrebbero aver influito sulla decisione, almeno stando ad alcuni analisti. Il 3 novembre, infatti, si terranno votazioni fondamentali in tutto il Paese, con in palio il controllo del Congresso. I funzionari della Fed hanno considerato l'indipendenza politica un pilastro della Banca centrale, ma alcuni osservatori hanno sostenuto che i funzionari non volessero aumentare i tassi proprio a pochi giorni dalle midterm.

Warsh: "Nessun ruolo delle midterm sulle decisioni legate ai tassi"

In realtà, però, l'imminenza delle elezioni di midterm negli Stati Uniti non ha "giocato alcun ruolo" nella decisione della Fed di mantenere i tassi fermi. Lo ha assicurato il presidente della stessa Fed, Kevin Warsh.