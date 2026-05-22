L’economista statunitense ha giurato alla Casa Bianca davanti al presidente Trump. “Mi impegnerò su più fronti: imparare dai successi e dagli errori del passato; evitare schemi mentali rigidi; e mantenere chiari standard di integrità e performance", ha detto il neo presidente della Fed. Gli auguri di Trump: Warsh è tra i pochi "ad avere le qualità giuste" per guidare la Federal Reserve e "fare un lavoro fantastico"

Kevin Warsh è ufficialmente il nuovo presidente della Federal Reserve. L’economista statunitense ha prestato giuramento alla Casa Bianca in qualità di massimo banchiere centrale Usa. "Il nostro mandato alla Fed è promuovere la stabilità dei prezzi e la massima occupazione. Quando perseguiamo questi obiettivi con saggezza e chiarezza, con indipendenza e risolutezza, l'inflazione può essere più contenuta e la crescita più robusta", ha dichiarato Warsh assicurando un "approccio orientato alla riforma". Il giuramento di Warsh è il primo prestato alla Casa Bianca dai tempi di Alan Greenspan, nel 1987. Nell’evento odierno, il neo presidente della Fed è apparso per la prima volta a un evento pubblico al fianco del presidente Donald Trump da quando il tycoon lo ha designato a gennaio, al termine di una selezione pubblica durata diversi mesi.

Warsh: "Mi impegnerò come mio predecessore"

Nel suo discorso dopo il giuramento, Kevin Warsh ha detto che "il reddito netto reale può aumentare, l'America può diventare più prospera e, aspetto non meno importante, la sua posizione nel mondo più sicura". Poi ha sottolineato: "Per assolvere a questa missione, mi impegnerò su più fronti: imparare dai successi e dagli errori del passato; evitare schemi mentali rigidi; e mantenere chiari standard di integrità e performance". Il nuovo presidente della Fed ha poi espresso un particolare ringraziamento all'ex presidente, Alan Greenspan: "Proprio come Alan, intendo e mi impegno a ricoprire la carica di presidente con energia e determinazione, esattamente come fece il presidente Greenspan, rimanendo fedele alla missione e alle più nobili tradizioni della Fed".

Warsh a Trump: "Con energia si superano ostacoli"

"Come lei stesso dimostra ogni giorno, signor presidente, è proprio grazie all'energia e alla determinazione che si riescono a superare gli ostacoli più ardui. Le sue più grandi ambizioni sono per l'America, per ciò che le persone libere possono realizzare quando ne hanno l'opportunità", ha proseguito Warsh rivolgendosi a Trump. "E malgrado non sia ingenuo riguardo alle sfide che affrontiamo, credo, che questi anni possano portare una prosperità tale da innalzare il tenore di vita degli americani di ogni estrazione sociale. E la Fed ha un ruolo in tutto questo". Il banchiere ha quindi concluso ringraziando Trump per la fiducia accordatagli nel ricoprire "l'incarico della vita": "Voglio solo dire che mi guarderò intorno, cercando di imprimere nella memoria questo momento speciale; ma una volta lasciata questa pedana, inizierà il vero lavoro. Dunque, diamo inizio a questo lavoro. È un onore".