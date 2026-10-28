Intesa ha ottenuto tutte le autorizzazioni per l'acquisizione di Mps

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Intesa Sanpaolo ha ottenuto tutte le autorizzazioni per l'acquisizione di Mps

Economia

Il gruppo ha ricevuto le ultime autorizzazioni preventive da parte delle competenti autorità estere, previste in relazione all'acquisto del controllo del Monte e delle società controllate e partecipate. L'approvazione del documento di offerta da parte della Consob avverrà entro dieci giorni dal rilascio dell'ultima autorizzazione preventiva di settore

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Intesa Sanpaolo, con riferimento all'Opas per Banca Monte dei Paschi di Siena, ha ricevuto le ultime autorizzazioni preventive da parte delle competenti autorità estere previste in relazione all'acquisto del controllo del Monte e delle società controllate e partecipate. Sono state quindi ottenute tutte le autorizzazioni preventive richieste dalla normativa in relazione all'Opas. La condizione di efficacia deve ritenersi avverata. Il gruppo ricorda che l'approvazione del documento di offerta da parte della Consob avverrà entro dieci giorni dal rilascio dell'ultima autorizzazione preventiva di settore

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