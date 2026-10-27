L'offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa dal gruppo indiano Tata Motors su Iveco Group attraverso la controllata Tml Cv Holdings si è chiusa con adesioni per l'87,81% pari a 238.157.212 azioni ordinarie
Iveco, storica azienda piemontese, passa nell'orbita di un'altra multinazionale, il gruppo indiano Tata Motors. L'offerta pubblica di acquisto di Tata Motors su Iveco ha raccolto adesioni pari all'87,81% del capitale ordinario, per un controvalore di circa 3,43 miliardi di euro. Considerando anche le azioni proprie di Iveco, pari all'1,8% del capitale, la partecipazione complessiva dell'offerente sale all'89,42%, al netto delle azioni proprie.
I risultati provvisori sono stati comunicati da TML CV Holdings, la società attraverso cui Tata Motors ha promosso l'offerta, e consentono di superare la soglia minima dell'80%, ridotta dopo l'approvazione della delibera sul cosiddetto back-end da parte dell'assemblea straordinaria del 16 ottobre. I risultati definitivi saranno comunicati entro le 7:29 del 29 ottobre.
Il prezzo delle azioni
Il prezzo riconosciuto agli azionisti che hanno aderito è di 14,40 euro per azione, comprensivo dell'incremento di 30 centesimi annunciato il 9 ottobre. Il pagamento è previsto per il 30 ottobre. Se i risultati provvisori saranno confermati e saranno soddisfatte le altre condizioni dell'offerta, i termini per aderire riapriranno per cinque sedute di Borsa, dal 2 al 6 novembre. Gli azionisti che non hanno ancora aderito potranno quindi conferire le proprie azioni allo stesso prezzo di 14,40 euro. Il pagamento per le adesioni raccolte durante la riapertura è previsto il 13 novembre.