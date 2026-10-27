Iveco, storica azienda piemontese, passa nell'orbita di un'altra multinazionale, il gruppo indiano Tata Motors. L'offerta pubblica di acquisto di Tata Motors su Iveco ha raccolto adesioni pari all'87,81% del capitale ordinario, per un controvalore di circa 3,43 miliardi di euro. Considerando anche le azioni proprie di Iveco, pari all'1,8% del capitale, la partecipazione complessiva dell'offerente sale all'89,42%, al netto delle azioni proprie.

I risultati provvisori sono stati comunicati da TML CV Holdings, la società attraverso cui Tata Motors ha promosso l'offerta, e consentono di superare la soglia minima dell'80%, ridotta dopo l'approvazione della delibera sul cosiddetto back-end da parte dell'assemblea straordinaria del 16 ottobre. I risultati definitivi saranno comunicati entro le 7:29 del 29 ottobre.

Il prezzo delle azioni

Il prezzo riconosciuto agli azionisti che hanno aderito è di 14,40 euro per azione, comprensivo dell'incremento di 30 centesimi annunciato il 9 ottobre. Il pagamento è previsto per il 30 ottobre. Se i risultati provvisori saranno confermati e saranno soddisfatte le altre condizioni dell'offerta, i termini per aderire riapriranno per cinque sedute di Borsa, dal 2 al 6 novembre. Gli azionisti che non hanno ancora aderito potranno quindi conferire le proprie azioni allo stesso prezzo di 14,40 euro. Il pagamento per le adesioni raccolte durante la riapertura è previsto il 13 novembre.