Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volvo, 2500 dipendenti licenziati: colpiti soprattutto gli stabilimenti in Svezia

Economia
©Getty

"La cosa importante da sottolineare è che lo faremo ricorrendo a dimissioni volontarie e adottando un approccio molto restrittivo nelle assunzioni" ha dichiarato Fredrik Hansson, direttore finanziario dell'azienda automobilistica all'agenzia di stampa svedese TT

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

La ditta automobilistica svedese Volvo Cars ha annunciato stamane il licenziamento di 2.500 dipendenti, per via della necessità di implementare tagli economici. L'azienda ha annunciato la decisione tramite un comunicato stampa stamane e 2.000 dei dipendenti licenziati sarà in Svezia. "La cosa importante da sottolineare è che lo faremo ricorrendo a dimissioni volontarie e adottando un approccio molto restrittivo nelle assunzioni" ha dichiarato Fredrik Hansson, direttore finanziario della Volvo Cars all'agenzia di stampa svedese TT. Molti dei licenziamenti verranno nell'area attorno a Goteborg, sede storica dell'azienda che detiene centri di produzione. Nel 2025 l'azienda tagliò 3000 posti di laovro, di cui 2000 in Svezia ora un ulteriore taglio è in corso. L'azienda, oltre alla sua fabbrica storica a Goteborg ha diverse in giro per il mondo: in Belgio, negli Stati Uniti e in Cina. L'azienda ha inoltre centri di ricerca a Goteborg a Shangai e ha come azionista maggioritario la ditta automobilistica cinese Geely.

Economia: Ultime notizie

Volvo, 2500 licenziamenti: colpiti soprattutto stabilimenti svedesi

Economia

"La cosa importante da sottolineare è che lo faremo ricorrendo a dimissioni volontarie e...

Inflazione, in 5 anni in Italia prezzi aumentati del 22,3%. I DATI

Economia

Dal 1955 ad oggi l’inflazione in Italia è stata altalenante, con un picco nel 1980. Oggi il...

Manovra 2027, aliquota Irpef al 33% fino a 55 mila euro: cosa cambia

Economia

L’estensione dell’aliquota Irpef del 33% resta tra le priorità del governo in vista della...

Modello 770/2026, come compilare il Quadro SF e quando scade

Economia

Il Quadro SF del Modello 770/2026 raccoglie le informazioni sui redditi di capitale, sui compensi...

Florence, Italy , May 19th 2022, Sign reading "Agenzia delle Entrate" italian public governmental agency .

Bollette, i Paesi europei dove si spende di più per il caro energia

Economia

Proseguono i rialzi sul prezzo del gas, con i Ttf che nella giornata di ieri hanno...

Economia: I più letti