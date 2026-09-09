Bonus librerie per gli under 35, i requisiti e cosa sapere

Bonus librerie fino a 25mila euro per gli under 35, i requisiti e cosa sapereEconomia
Introduzione
C’è tempo fino al 13 ottobre per presentare la domanda per il contributo destinato a supportare l’apertura - da parte di giovani con meno di 35 anni d’età - di nuove librerie sul territorio nazionale. Lo stanziamento per la misura è di 4 milioni di euro complessivi, suddivisi in due fondi distinti in base alla data di avvio dell’attività.
Quello che devi sapere
Chi può presentare domanda?
La richiesta per il contributo può essere presentata dalle persone fisiche titolari o legali rappresentanti di attività economiche relative alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, purché non appartenenti a catene o gruppi editoriali o imprenditoriali, in possesso dei seguenti requisiti:
- Non aver riportato condanne penali definitive per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per i reati indicati all’articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- Non essere stati sottoposti a procedure concorsuali ai sensi del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e ai sensi del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
- Non essere incorsi in illeciti professionali gravi o in altre gravi violazioni tra quelle indicate nell’articolo 95 del d. lgs. n. 36/2023(c.d. Codice dei Contratti pubblici);
- Non aver compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data del 28 dicembre 2024 (entrata in vigore del decreto legge 2024, n. 201).
Su Insider: Effetto Nolan nelle librerie: tutti vogliono leggere l’Odissea
I due Fondi
I 4 milioni di euro stanziati per il bonus librerie under 35 vengono così suddivisi:
- Un milione di euro riservato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nel territorio di comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali non esista un altro punto di rivendita di libri, anche qualora l'attività libraria non sia svolta in misura prevalente, se essa rappresenta almeno il 30 per cento dell'attività, come previsto all’articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale;
- Tre milioni di euro destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 o ancora da avviare.
Su Insider: Perché se cerchi un libro di Philip Roth in libreria non lo trovi
Requisiti per il Fondo da 1 milione di euro
Come illustrato nel bando, possono presentare domanda di accesso alla quota da 1 milione di euro le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di un’attività economica già avviata relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate, tuttavia non appartenenti a catene o gruppi editoriali ovvero imprenditoriali, in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- Aver avviato l’esercizio successivamente al 30 dicembre 2023, qualora il punto vendita sia ubicato in un comune rientrante in una delle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 nel quale non esista un altro punto di rivendita dei libri;
- Essere titolari di codice ATECO 47.61 (Commercio al dettaglio di libri) oppure 47.79.1 (Commercio al dettaglio di libri di seconda mano) anche non primari, purché vi siano esercitate in via primaria le attività di cui ai codici ATECO 47.62 (Commercio al dettaglio di giornali, altre pubblicazioni periodiche e articoli di cancelleria), ovvero 58.11 (Edizione di libri);
- Dimostrare, mediante la asseverazione di un professionista abilitato, che nell’esercizio commerciale per il quale viene presentata la domanda di contributo la vendita di libri abbia rappresentato almeno il 30% del fatturato complessivo per un periodo minimo di due mesi antecedenti alla presentazione della domanda.
Requisiti per il Fondo da 3 milioni di euro
Per quanto riguarda invece il Fondo da tre milioni di euro, possono presentare la domanda le persone fisiche titolari o legali rappresentanti di punti vendita che abbiano già avviato, o intendano avviare, nel territorio italiano un’attività economica relativa alla gestione di librerie indipendenti o affiliate ma non appartenenti a catene o gruppi editoriali, purché titolari di codice ATECO primario 47.61 (commercio al dettaglio di libri) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri usati), il cui esercizio, alternativamente:
- Sia stato avviato successivamente al 30 giugno 2024, come risultante dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l’attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- Non sia ancora avviato, nel qual caso il richiedente è tenuto a presentare la suddetta SCIA al SUAP del Comune entro il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 9, comma 11, del presente Avviso, a pena di decadenza dal contributo, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme già corrisposte, fatte salve le sanzioni di legge.
A quanto ammonta il contributo per le librerie
Come spiegato nel bando, “il contributo a fondo perduto è riconosciuto, per le attività già avviate, a copertura delle spese sostenute e, per le attività da avviare, a copertura delle spese sostenute e/o da sostenere, fino a un importo massimo complessivo di 24.000 euro. È previsto un ulteriore contributo fino a 1.000 euro in presenza di spese documentate per corsi di formazione o attività di tutoraggio come individuate alla lettera f), del comma seguente”. Il totale, quindi, può arrivare a 25mila euro.
Le spese ammissibili
Per accedere al contributo, devono essere presentate fatture commerciali con comprova dell’avvenuto pagamento o preventivi di spesa che dimostrino l’importo delle spese sostenute o da sostenere. Quelle ammissibili, stabilite dal bando, sono:
- Restauro dei locali destinati all’attività di rivendita (a titolo esemplificativo, lavori di ristrutturazione, manutenzione e adeguamento normativo);
- Acquisto e allestimento di scaffalature;
- Installazione di impianti di sicurezza, quali l’impianto antincendio e l’impianto di sorveglianza e antitaccheggio;
- Realizzazione della rete informatica e digitalizzazione dell’attività;
- Oneri amministrativi, con esclusione di tasse, imposte e contributi dovuti per legge;
- Corsi di formazione e/o attività di tutoraggio somministrati da operatori specializzati o associazioni del settore.
Leggi anche: Carta Valore, dal 2027 bonus cultura basato sul voto del diploma: novità e cosa sapere
La scadenza
Le domande per il bonus librerie under 35 devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo dg-bic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it ed entro le ore 15:00 del 13 ottobre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica presente sul sito.
Su Insider: Gli hashtag al posto delle sezioni: è il futuro delle librerie?