Bonus librerie per gli under 35, i requisiti e cosa sapere

Come spiegato nel bando, “il contributo a fondo perduto è riconosciuto, per le attività già avviate, a copertura delle spese sostenute e, per le attività da avviare, a copertura delle spese sostenute e/o da sostenere, fino a un importo massimo complessivo di 24.000 euro. È previsto un ulteriore contributo fino a 1.000 euro in presenza di spese documentate per corsi di formazione o attività di tutoraggio come individuate alla lettera f), del comma seguente”. Il totale, quindi, può arrivare a 25mila euro.