Perché se cerchi un libro di Philip Roth in libreria non lo trovi

Il passaggio da Einaudi ad Adelphi ha portato alla scomparsa temporanea delle opere dello scrittore americano dalle librerie italiane. Di questa assenza abbiamo parlato con Francesco Samarini, professore al Dickinson College in Pennsylvania. "Fino a qualche anno fa si ironizzava sull'eccesso di edizioni e riedizioni, oggi siamo agli antipodi. Questa contingenza aiuterà sicuramente a riaccendere curiosità su questo autore, che con l'Italia e le case editrici italiane ha avuto un rapporto peculiare"