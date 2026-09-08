Comunità energetiche rinnovabili, ecco la Vetrina sul sito del Gse

Comunità energetiche rinnovabili in Italia, la Vetrina sul sito del Gse: come funzionaEconomia
Introduzione
È ora disponibile la Vetrina delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer), il nuovo portale sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (Gse) pensato per mettere più facilmente in contatto le Cer già qualificate con i cittadini, le imprese e gli enti interessati ad aderire o a reperire informazioni utili, nell’ottica di spingere la diffusione dell'autoconsumo condiviso sul territorio italiano.
La Vetrina raccoglie tutte le Cer che hanno autorizzato la pubblicazione delle proprie informazioni di contatto attraverso l'apposita funzionalità disponibile nell'Area Clienti. Le Comunità aderenti al servizio sono consultabili sul sito istituzionale tramite un elenco e una mappa interattiva, che consentono agli interessati di contattarne direttamente i referenti per informazioni e approfondimenti sulle modalità di adesione.
Quello che devi sapere
Quasi 5mila le Cer attive o in fase di attivazione in Italia
"Al 31 agosto le configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili con contratti attivi o in fase di finalizzazione sono oltre 4.800, con una potenza complessiva degli impianti di circa 400 Megawatt e oltre 51mila punti di connessione associati. Questi numeri rendono sempre più importante mettere a disposizione servizi che facilitino l'incontro tra le Cer e chiunque sia interessato ad aderire", ha spiegato l'Amministratore Delegato del Gse, Vinicio Mosè Vigilante, in occasione del lancio della Vetrina.
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Come trovare e come contattare le Cer
Per scoprire quali sono le Cer presenti in un’area geografica sul sito ufficiale è necessario inserire il proprio codice POD, cliccare su "Cerca", visualizzare le Comunità Energetiche che fanno riferimento a ciascuna Area Convenzionale, ed eventualmente scegliere quella che meglio risponde alle proprie esigenze e, se disponibile, cliccare su "Contatta la Cer".
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Online la nuova mappa delle Cer
Da ora è possibile anche avere una visione completa immediata di tutte le Cer presenti sul territorio nazionale, consultando la Mappa delle Comunità Energetiche e delle configurazioni, il nuovo strumento che consente di visualizzare:
- le Cer attive;
- le configurazioni di condivisione dell'energia;
- le altre configurazioni di autoconsumo diffuso;
- le Aree Convenzionali associate alle Cabine Primarie.
Il servizio per i referenti delle Cer
La Vetrina può servire anche ai referenti delle Cer, per rendere visibile la loro Comunità e farsi così trovare da cittadini, enti o aziende eventualmente interessati. In questo caso bisogna accedere al portale dedicato "Vetrina CER" nella sezione "Operazioni" dell'Area Clienti GSE e poi lì pubblicare i propri recapiti.
Le Cer e l’autoconsumo
Le Cer, in sintesi, sono gruppi di cittadini, piccole e medie imprese, enti locali o associazioni che si uniscono per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, soprattutto attraverso impianti fotovoltaici. L'energia prodotta e consumata localmente dà spesso diritto anche a incentivi economici. Non significa necessariamente passarsi fisicamente l'elettricità da una casa all'altra: la condivisione viene calcolata virtualmente sulla rete. La loro diffusione è pensata per favorire al massimo l'autoconsumo, cioè il consumo di energia elettrica contestuale alla produzione, che può avvenire sia in forma fisica che in forma virtuale.
Autoconsumo fisico o virtuale
L'autoconsumo è fisico quando gli impianti di produzione di energia sono collegati alle utenze di consumo, virtuale invece quando utilizza la rete di distribuzione per bilanciare i consumi e la produzione di energia sottesi a una stessa porzione della rete elettrica (ma senza coincidenza tra il punto di immissione in rete dell'impianto rinnovabile e il punto di prelievo).
Come si costituisce una Cer?
Per la nascita di una Cer, si legge sul sito del Gse, è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica. Bisogna costituire legalmente la Comunità, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro e così via: l’importante è che la Cer sia dotata di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Questo significa che ogni Cer ha un suo atto costitutivo e un proprio statuto.
L’adesione a una Cer
L'adesione a una Cer da parte di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile, spiega sempre il Gestore, può avvenire nella fase di costituzione legale della Cer, oppure in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse Comunità.
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