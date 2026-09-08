Comunità energetiche rinnovabili, ecco la Vetrina sul sito del Gse

Per la nascita di una Cer, si legge sul sito del Gse, è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l'energia elettrica. Bisogna costituire legalmente la Comunità, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro e così via: l’importante è che la Cer sia dotata di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Questo significa che ogni Cer ha un suo atto costitutivo e un proprio statuto.