Tassi Bce verso il rialzo, la situazione tra mutui e inflazione

La Banca centrale europea si riunirà il 10 settembre, data in cui un ritocco al costo del denaro è dato ormai per scontato dai mercati. L’obiettivo principale della Bce è quello di mantenere la stabilità dei prezzi, cioè un'inflazione contenuta e prevedibile. Per Rehn, la Bce deve prepararsi a uno scenario di tensioni prolungate sullo scacchiere geopolitico con il proseguimento della guerra in Medio Oriente e la chiusura quasi totale dello Stretto di Hormuz. Il conflitto duraturo nell'area del mondo in cui si concentra la produzione e il transito di petrolio e gas, avrebbe conseguenze dirette sui prezzi dell'energia. Per la politica monetaria dell'eurozona, è fondamentale capire l'impatto che prezzi energetici elevati hanno sull’inflazione.

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