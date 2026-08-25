Le assunzioni interessano Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre a Regioni, Città metropolitane, Province, unioni di Comuni e Comuni appartenenti ai rispettivi territori. La distribuzione territoriale è la seguente: 35 posti in Basilicata, 104 in Calabria, 237 in Campania, 8 in Molise, 168 in Puglia, 61 in Sardegna e 269 in Sicilia. Il candidato può concorrere per uno solo dei codici di concorso previsti dal bando, corrispondenti ai diversi ambiti territoriali. Sono inoltre previste specifiche riserve di posti. In particolare, il 10% dei posti di ciascun ambito territoriale è riservato alle persone con disabilità ai sensi della legge 68/1999, mentre il 30% è destinato, secondo le condizioni previste dalla normativa, ai volontari delle Forze armate. È prevista inoltre una riserva del 15% per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale o nazionale e una quota non superiore al 40% per il personale che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio nei rapporti di lavoro a tempo determinato indicati dal bando. Le riserve complessive non possono comunque superare la metà dei posti disponibili.

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