Banco Bpm esamina ops di Mps: “Acquisizione senza premio, valuteremo”

Il Cda di Banco Bpm ha adottato la delibera all'unanimità. L'offerta di Mps non è "stata previamente concordata o sollecitata”. Si tratta di un’operazione “strutturalmente diversa da quella proposta da Bpm" a inizio giugno. Verranno ora effettuate le valutazioni prima di dare una risposta. Intanto fonti Mef riferiscono che il ministero ha “congelato la sua quota Mps”. Giani: ““Da Giorgetti rassicurazioni che il governo non venderà sue azioni”

Si è concluso il consiglio di amministrazione di Banco Bpm chiamato ad esaminare l'ops di Mps . La delibera, ha detto il consigliere Domenico Siniscalco, è stata adottata all'unanimità. Il cda di Bpm ha preso atto dell'offerta di Mps, che non è "stata previamente concordata con Banco Bpm né da quest'ultima sollecitata" e ha rilevato che l'offerta, che "per sua natura rappresenta un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta da Banco Bpm" a inizio giugno "in quanto si configura come un'acquisizione e non una fusione tra le due banche", "non presenta un premio per gli azionisti di Banco Bpm". Il cda, si legge in una nota, "effettuerà le valutazioni di propria competenza sull'offerta e renderà note le proprie determinazioni al riguardo nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile".

Fonti Mef: “Quota Mps congelata, nessuna interferenza con operazioni in corso”

Intanto fonti Mef riferiscono che il ministero dell'Economia ha "congelato" la sua quota in Mps per non interferire con le operazioni in corso che vedono coinvolta la banca. Le indiscrezioni sono arrivate al termine dell'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il governatore della Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio e la presidente della Provincia Agnese Carletti. Il ministero, viene sottolineato, sta valutando la situazione con "oggettività e imparzialità, seguendo pedissequamente la legge”. Giorgetti ha ribadito in più occasioni la neutralità del ministero, spiegando di aver messo in stand by l'Abb (accellerated bookbuilding) sulla quota già dopo l'annuncio dell'offerta di Intesa per non intromettersi in operazioni di mercato.

Giani: “Da Giorgetti rassicurazioni che il governo non venderà quota Mps”

Il presidente della Toscana Eugenio Giani al termine dell'incontro al Mef ha detto: "È importante che sia stato sottolineato come lo Stato non venderà quel 4,8% di azioni di Mps e saranno quindi uno strumento per poter attivare quello che è l'interesse generale. Ho trovato un ministro disponibile a ragionare”.