Monte dei Paschi di Siena tenta di resistere all'opas da 30,6 miliardi di Intesa Sanpaolo . L'amministratore delegato del gruppo, Luigi Lovaglio, ha studiato due distinte operazioni straordinarie che riguardano Banco Bpm e Banca Generali. Queste possibili mosse sono sul tavolo del consiglio di amministrazione in corso questa mattina.

Le mosse di Mps

Dopo le fallite nozze con Banco Bpm, attraverso una fusione alla pari, a Siena si continua a lavorare alla possibilità di trovare una alternativa all'offerta del gruppo guidato da Carlo Messina. Nelle ultime settimane sono state numerose le ipotesi circolate, dall'accordo con qualche ipotetico gruppo straniero alla vendita della quota di Generali detenuta da Mediobanca per pagare un dividendo straordinario agli azionisti. Ma quella riportata da Il Sole 24 Ore appare la più clamorosa e con un livello di "complessità e rischio di esecuzione significativamente superiore rispetto all'offerta di Intesa Sanpaolo", spiegano gli analisti di Equita, come riporta Ansa.

L’opzione Banca Generali

Non è ancora ben chiaro se si punti a mettere in campo entrambe le operazioni, come da indiscrezioni circolate; se le due opzioni saranno portate in consiglio per una valutazione ed una scelta tra una delle due oppure se saranno a cascata. La partita della doppia offerta appare particolarmente complessa. Ed è per questo che si propende sull'ipotesi di una operazione su Banca Generali, probabilmente attraverso una offerta di acquisto e scambio. Oppure attraverso un deja-vu, ricalcando l'operazione tentata dall'allora amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, per difendersi proprio dall'attacco del Monte. In entrambi i casi l'eventuale offerta potrebbe arrivare in porto solo con l'accordo della controllante Generali che della banca detiene il 50,17%. In questo contesto però si innesterebbe la possibilità di una cessione, parziale o totale, della quota delle Generali, che Siena controlla tramite Mediobanca.