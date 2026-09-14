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Stellantis declassata da Morgan Stanley: abbassato target price azioni

Economia

IL motivo della decisione per le difficoltà legate al percorso di ripresa di Stellantis, tra cui i progressi limitati nel mercato statunitense e l'aumento della pressione competitiva. Le azioni Stellantis erano scambiate a circa il 56% sotto il massimo a 52 settimane di 10,494 euro, sulla base dei dati forniti

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Le azioni Stellantis tornano sotto pressione in Borsa, soprattutto a causa del giudizio della banca d'affari Morgan Stanley, che ha abbassato la raccomandazione del colosso italo-francese dell'automotive da Equal Weight a Underweight, con target price abbassato a 4,50 euro per azione dai precedenti 5,70 euro.

I perché della decisione

Alla base della scelta di Morgan Stanley la visione secondo cui "il portafoglio prodotti è in ritardo rispetto ai concorrenti", il che implica una capacità limitata di ridurre gli investimenti mentre la generazione di cassa si indebolisce. Gli analisti hanno dichiarato che Stellantis presenta "il più ampio squilibrio rischio/rendimento del settore".

Stellantis intanto sta lavorando anche sulla struttura industriale europea, e secondo quando trapelato sarebbe intenzionata a un investimento superiore a 1 miliardo di euro in Francia, dove potrebbe essere avviata la produzione di un nuovo veicolo commerciale. Nel progetto una maggiore automazione e il ritorno all’interno dello stabilimento di alcune attività oggi esternalizzate. Tutto ciò per  ridurre i costi e aumentare l’efficienza.

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