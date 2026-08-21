Secondo un'analisi effettuata da Partner d’Impresa in occasione della Giornata mondiale dell’Imprenditore, quando la liquidità è insufficiente e gli utili non corrispondono alle aspettative molti imprenditori attribuirebbero le difficoltà principalmente alle tasse. Inoltre, stando ancora all'analisi, le Pmi trascurerebbero finanza, patrimonio e lavoratori

Nelle piccole e medie imprese le fragilità finanziarie iniziano nella gestione dell’azienda. A dirlo è l’analisi effettuata da Partner d’Impresa in occasione della Giornata mondiale dell’Imprenditore che si celebra ogni anno il 21 agosto. Secondo il report, quando la liquidità è insufficiente e gli utili non corrispondono alle aspettative molti imprenditori attribuirebbero le difficoltà principalmente alle tasse. Inoltre, stando ancora all'analisi, le Pmi trascurerebbero finanza, patrimonio e lavoratori.

L'analisi di Partner d'Impresa

L'analisi di Partner d’Impresa, il network professionale che riunisce commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e specialisti, è stata ottenuta attraverso più di 3mila test scena attuale, chiamati Tsa, compilati da imprenditori e manager. Il Tsa attribuisce a ciascuna macroarea un punteggio compreso tra -100 e +100, ottenuto aggregando le risposte fornite dall’imprenditore a una serie di domande sulla gestione della propria attività.

La gestione dell'impresa

Dall’analisi emergono sei macroaree della gestione d’impresa. Il tratto fiscale registra il valore medio più alto (+15,29), seguito da lavoro (+5,74), finanziario (+3,78) e legale (+2,03). Patrimonio (-7,85) e gestione delle risorse umane (-7,42) sono invece le uniche aree con punteggio negativo e risultano quindi le più fragili e sottovalutate. Il processo parte dalla capacità finanziaria dell’impresa di creare denaro, mentre la fiscalità deve permettere di trattenerlo attraverso una pianificazione corretta. Infine, la gestione patrimoniale deve poi farlo fruttare e l’area legale deve proteggerlo.

Sul fronte delle persone, la gestione del lavoro punta a garantire che i collaboratori possano guadagnare, mentre l’organizzazione delle risorse umane è finalizzata a metterli nelle condizioni di creare nuovo valore per l’azienda. “Molti imprenditori percepiscono le tasse come il principale ostacolo alla crescita, ma spesso il problema nasce prima. Se l’azienda non conosce con precisione i propri margini, non pianifica la liquidità e non controlla dove viene assorbito il denaro, la pressione fiscale diventa il punto su cui si concentra tutta l’attenzione”, spiega Sonia Canal, ceo di Partner d’Impresa. I dati “mostrano inoltre che costruire patrimonio e organizzare le persone sono ancora due aspetti fortemente sottovalutati”, aggiunge. Secondo Canal, “un’azienda sana non deve soltanto fatturare: deve creare denaro, trattenerlo, farlo fruttare, proteggerlo e costruire un’organizzazione capace di produrre risultati anche oltre il contributo diretto dell’imprenditore”.

Le tasse

Con un punteggio medio di +15,29, il tratto fiscale registra il risultato migliore. Nello specifico, il dato evidenzia che la pianificazione fiscale riceve più attenzione rispetto ad altre componenti fondamentali della gestione aziendale. La situazione cambia osservando l’area finanziaria, che si ferma a +3,78. Secondo il report, il confronto tra i due punteggi mette in evidenza una dinamica frequente nelle pmi: l’imprenditore percepisce le imposte come la principale causa della mancanza di liquidità, ma spesso non dispone a monte di strumenti adeguati per comprendere come l’azienda stia realmente producendo, assorbendo e utilizzando il denaro. In assenza di budget, controllo di gestione, analisi della marginalità e pianificazione finanziaria, il rischio è “confondere il fatturato con la disponibilità economica effettiva”, riferisce il rapporto.