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Berkshire Hathaway, come cambiano gli investimenti dopo l'addio di Warren Buffett

Economia
©IPA/Fotogramma

Greg Abel avvia il nuovo corso puntando su Alphabet, con un investimento da 37,9 miliardi di dollari che diventa il terzo asset del portafoglio. La finanziaria rafforza alcune partecipazioni e ne dismette altre, tra cui Constellation Brands e parte dei titoli finanziari

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Dal primo gennaio Greg Abel guida Berkshire Hathaway e, nei primi investimenti del nuovo corso, punta con decisione su Alphabet. I documenti relativi alle operazioni tra aprile e maggio mostrano le prime scelte del successore di Warren Buffett.

Alphabet entra nel podio degli asset principali

Dal rapporto 13F della Sec emerge l'acquisto di 106 milioni di azioni Alphabet, pari a 37,9 miliardi di dollari. L'investimento su Google e sull'AI Gemini pesa ora per il 7,6% del Nav, il valore complessivo degli attivi in portafoglio, diventando il terzo asset più rilevante dopo Apple (19,5%) e American Express (14,5%). Abel ha inoltre aumentato le posizioni in Delta Airlines, nel costruttore Lennar, nella holding D.r Horton e nei grandi magazzini Macy's. Piccoli incrementi anche su gruppi giapponesi come Itochu, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui e Tokio Marine.

Addio a Corona e ai titoli finanziari

Sul fronte delle vendite, Berkshire ha chiuso la posizione in Constellation Brands, il gruppo americano di birre e alcolici che controlla marchi come Corona, Modelo Especial, Pacifico e Robert Mondavi. Ridotte anche le partecepazioni in Bank of America (-5,9% del Nav), Capital One e nel gruppo della dialisi DaVita.

Liquidità in calo dopo gli acquisti

Tra acquisti e vendite, la liquidità di Berkshire a fine giugno scende a 365,5 miliardi di dollari dai 397,4 miliardi di fine marzo. Abel ha investito quasi 40 miliardi, inclusi i 4,5 miliardi di buyback, e ha venduto titoli per circa 4 miliardi, interrompendo una serie di 14 trimestri consecutivi in cui le vendite superavano gli acquisti.

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