Delfin, Del Vecchio apre a una nuova fase: "Soci tornino a dialogare"

Svolta all'orizzonte in casa Delfin. In occasione del Forum Ambrosetti a Cernobbio, Leonardo Maria Del Vecchio ha lanciato un messaggio chiaro sollecitando l'avvio di una nuova fase gestionale. Il quartogenito invita i soci al dialogo per "riportare il board al suo naturale ruolo", un messaggio diretto ai fratelli e al management, a partire dal presidente Francesco Milleri, il cui mandato scadrà la prossima primavera. La decisione, sottolinea, spetterà alla maggioranza dei soci, valutando risultati e strategie, incluse quelle sul risiko bancario. Del Vecchio sollecita il cda a presentare una proposta chiara. La holding detiene il 32% di EssilorLuxottica, oltre a quote strategiche in Mps (17,5%), Generali (10%) e Unicredit (2,7%).

Il rapporto con EssilorLuxottica

Sul gruppo dell'occhialeria, Del Vecchio auspica "un cambio di strategia e una nuova fase". Spiega che "si è creato un dualismo tra me e Francesco Milleri, quando invece al centro deve tornare l'azienda, che è il lascito, il vero investimento di Delfin, la vera legacy di nostro padre, che ha perso il 50% in Borsa". L'obiettivo, afferma, è garantire "altri 10 anni di successi", indipendentemente da chi sarà alla guida: "Che sia io e Francesco Milleri o Tizio e Caio non è importante - puntualizza - Importanti sono le 250mila persone che ci lavorano". La nuova strategia dovrà essere condivisa con tutti gli azionisti, "non solo noi otto eredi, ma anche il restante 66%".