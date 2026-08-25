La partita EssilorLuxottica: otto eredi e nessun padrone

Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato tutti gli incarichi operativi in EssilorLuxottica con una lettera al consiglio in cui accusa il gruppo di essere diventato "distante e impersonale". È l'ultimo atto di una successione aperta da quattro anni e ancora senza un assetto definitivo, con dietro una partita finanziaria da dieci miliardi bloccata da un disegno ereditario che non indicava successori. Nel frattempo il titolo ha perso metà del valore in nove mesi, mentre gli occhiali del gruppo si vendono come non mai