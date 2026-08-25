Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

La partita EssilorLuxottica: otto eredi e nessun padrone

Andrea Bignami

Andrea Bignami

Leonardo Maria Del Vecchio ha lasciato tutti gli incarichi operativi in EssilorLuxottica con una lettera al consiglio in cui accusa il gruppo di essere diventato "distante e impersonale". È l'ultimo atto di una successione aperta da quattro anni e ancora senza un assetto definitivo, con dietro una partita finanziaria da dieci miliardi bloccata da un disegno ereditario che non indicava successori. Nel frattempo il titolo ha perso metà del valore in nove mesi, mentre gli occhiali del gruppo si vendono come non mai

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ