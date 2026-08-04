SpaceX sorprende Wall Street: ricavi +92%, Starlink vola

L'azienda di Elon Musk ha pubblicato la prima trimestrale da società quotata con ricavi pari a 7,8 miliardi di dollari, in crescita del 92% su base annua e superiori alle attese di Wall Street. Il trimestre si è chiuso con una perdita netta di 541 milioni, mentre l'utile rettificato è stato di 3,5 miliardi. A trainare i conti è stata soprattutto Starlink ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

SpaceX ha pubblicato i primi risultati trimestrali da società quotata, mostrando una forte crescita dei ricavi nel periodo aprile-giugno. Il fatturato ha raggiunto 7,8 miliardi di dollari, in aumento del 92% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ben oltre le stime di Wall Street, che si attestavano a poco più di 6,8 miliardi. La società ha però chiuso il trimestre con una perdita netta di 541 milioni di dollari. Al netto di alcune componenti di costo, SpaceX ha indicato un utile rettificato pari a 3,5 miliardi di dollari.

Starlink si conferma il motore della crescita A sostenere i conti è stata soprattutto Starlink. Il segmento che comprende il servizio di internet satellitare ha generato quasi 4,3 miliardi di dollari di ricavi nel trimestre. La piattaforma ha raggiunto 12 milioni di abbonati nel secondo trimestre del 2026, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025 e il 17% in più rispetto alla fine di marzo. L'espansione della rete satellitare è proseguita negli ultimi anni: gli abbonati erano saliti a 8,9 milioni alla fine del 2025, per poi crescere di quasi il 16% nei primi tre mesi del 2026. Tra aprile e giugno il ritmo è ulteriormente accelerato, con un incremento del 17%. Il ricavo medio per utente si è attestato a 66 dollari, invariato rispetto al trimestre precedente ma in forte calo rispetto agli 85 dollari registrati un anno prima. Approfondimento Razzo SpaceX alla deriva si schianterà sulla Luna: come vederlo

Liquidità oltre i 90 miliardi dopo l'Ipo Secondo quanto riportato da Cnbc, la liquidità di SpaceX ha superato i 90 miliardi di dollari dopo l'Ipo record di giugno. Grazie ai proventi del collocamento, la società dispone ora di 93,5 miliardi di dollari tra cassa e attività equivalenti, contro i 24,7 miliardi registrati alla fine del primo trimestre. Nello stesso periodo sono aumentati anche il debito e le passività legate ai leasing finanziari, saliti a 36,8 miliardi di dollari dai 22 miliardi di tre mesi prima. Vedi anche Falcon 9 illumina il cielo di Los Angeles al tramonto

Investimenti record: quasi 16 miliardi destinati all'IA Nel secondo trimestre del 2026 SpaceX ha sostenuto investimenti in conto capitale per 18,4 miliardi di dollari, superando nettamente le attese degli analisti, che prevedevano circa 13,2 miliardi. La quota principale degli investimenti è stata destinata all'intelligenza artificiale, con 15,8 miliardi di dollari. La divisione spaziale ha assorbito quasi 1,2 miliardi, mentre il segmento Starlink ha ricevuto circa 1,4 miliardi. Dopo le trimestrali pubblicate nelle ultime settimane da Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon, l'attenzione degli investitori resta concentrata sull'aumento dei costi legati all'intelligenza artificiale e sulla capacità delle grandi società tecnologiche di trasformare gli investimenti record in ricavi e profitti. Approfondimento AI Act 2026, legge sull'Intelligenza Artificiale: cosa cambia da oggi

SpaceX lavorerà con Nvidia per sviluppo data center spaziali SpaceX ha annunciato una partnership con Nvidia per collaborare alla progettazione dello "space compute", hardware destinato a eseguire modelli e servizi di intelligenza artificiale su satelliti in orbita alimentati attraverso pannelli solari. Le due società lavoreranno alla progettazione del carico di calcolo satellitare "Starmind AI1". Secondo SpaceX, ogni satellite sarà equipaggiato con Gpu Nvidia Rubin e Cpu Vera, con l'obiettivo di offrire capacità di calcolo paragonabile a quella dei data center terrestri. Leggi anche Nvidia tratta con OpenAI per finanziamento per data center in Usa