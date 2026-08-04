Bending Spoons rileva Airtable per 1,285 mld: prima acquisizione da quotazione in NasdaqEconomia
Lo comunica la società in una nota, dove sottolinea che tale cifra, insieme all'attuale saldo netto di liquidità e mezzi equivalenti di Airtable, implica un equity value di circa 2,25 miliardi di dollari
Bending Spoons ha stipulato un accordo deﬁnitivo per l'acquisizione di Airtable, piattaforma online che permette di organizzare dati, gestire progetti e creare flussi di lavoro personalizzati senza bisogno di programmare. La transazione è interamente in denaro e valuta la piattaforma online a un enterprise value di 1,285 miliardi di dollari. Lo comunica la società in una nota, dove sottolinea che tale cifra, insieme all'attuale saldo netto di liquidità e mezzi equivalenti di Airtable, implica un equity value di circa 2,25 miliardi di dollari. “Airtable è un brand pionieristico che sta cambiando il modo in cui i team organizzano i dati e gestiscono processi lavorativi fondamentali. Ne è prova un fatturato ricorrente annuo cresciuto di oltre il 20% ﬁno a raggiungere circa 480 milioni di dollari a giugno 2026, e l’unione con Bending Spoons darà un ulteriore impulso all’innovazione”, ha commentato in una nota Luca Ferrari, Ceo e co-fondatore di Bending Spoons. “La partnership con Bending Spoons ci oﬀre le risorse e l’impegno a lungo termine per portare avanti la nostra visione con ancora più ambizione, mentre costruiamo la piattaforma AI-native del futuro”, ha aggiunto Howie Liu, co-fondatore e Ceo di Airtable. L'operazione, il cui closing è previsto entro fine anno, segnerà la prima acquisizione di Bending Spoons dopo la quotazione al Nasdaq. Consulenti dell’operazione Willkie Farr & Gallagher Llp, Ey Advisory, Goldman Sachs Bank Europe Se, Succursale Italia, J.P. Morgan, Latham & Watkins Llp e Axom Partners Llc.