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Falcon 9 illumina il cielo di Los Angeles al tramonto

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Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha attraversato il cielo di Los Angeles poco dopo il decollo dalla base spaziale di Vandenberg, in California, regalando uno spettacolo visibile al tramonto. La missione ha portato in orbita 24 satelliti della costellazione Starlink. Si tratta del 74° lancio di un Falcon 9 dall'inizio dell'anno e del 59° dedicato nel 2026 all'espansione della rete di satelliti per internet.

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