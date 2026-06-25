Il razzo Falcon 9 di SpaceX ha attraversato il cielo di Los Angeles poco dopo il decollo dalla base spaziale di Vandenberg, in California, regalando uno spettacolo visibile al tramonto. La missione ha portato in orbita 24 satelliti della costellazione Starlink. Si tratta del 74° lancio di un Falcon 9 dall'inizio dell'anno e del 59° dedicato nel 2026 all'espansione della rete di satelliti per internet.
Prossimi video
Falcon 9 illumina il cielo di Los Angeles al tramonto
Mondo
Rutte: dall'Italia partiti 500 caccia americani. La risposta italiana
Mondo
Venezuela, due violente scosse di terremoto di magnitudo 7,2 e 7,5
Mondo
Maxi incendio in Pennsylvania: evacuazioni ad Allentown
Mondo
Horlivka, drone colpisce un palazzo: tre morti
Mondo
Venezuela, doppio terremoto: crolli e decine di morti
Mondo
Venezuela, ex deputata Magallanes: popolo nell'incertezza
Mondo