Volkswagen, Porsche taglierà 5mila posti di lavoro entro il 2035

L'operazione è stata condotta nell’ambito del piano di riduzione dei costi avviato per affrontare la crisi del gruppo, i cui utili sono crollati lo scorso anno. Tra le altre misure di risparmio, il rinvio degli aumenti salariali e la rinuncia dei dirigenti agli incrementi della retribuzione base nel 2027 e nel 2028 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il produttore tedesco di auto sportive di lusso Porsche, parte del Gruppo Volkswagen, ha annunciato che taglierà 5.000 posti di lavoro entro il 2035 come parte di un riallineamento strategico volto a rafforzare la competitività. Sullo sfondo, il crollo dei profitti causato da un netto calo delle vendite in Cina, dove il mercato è dominato dai veicoli elettrici di produzione locale, insieme ai dazi statunitensi e la costosa decisione di frenare sulla travagliata transizione all'elettrico. Il nuovo piano include la "riduzione socialmente responsabile di ulteriori 5.000 posti di lavoro entro il 2035, in gran parte attraverso il ricambio naturale, gli effetti demografici, l'espansione del programma speciale di prepensionamento parziale e gli accordi di risoluzione volontaria", ha dichiarato l'azienda.

"Pronti a investire oltre 2 miliardi in due stabilimenti" "L'obiettivo condiviso è rafforzare la competitività del produttore di auto sportive e garantire il maggior numero possibile di posti di lavoro a lungo termine", ha affermato Porsche in una nota. Sommandosi ai i tagli di posti di lavoro già annunciati l'anno scorso, l'azienda prevede quindi di ridurre il proprio personale, che attualmente supera le 30.000 persone, di 8.900 unità. Annunciando quello che ha chiamato il suo "pacchetto futuro", la casa automobilistica ha anche detto che investirà un totale di 2,1 miliardi di euro entro il 2035 in due stabilimenti, a Zuffenhausen e Weissach, vicino a Stoccarda: in seguito alla trattativa con il consiglio generale di fabbrica e i sindacati, i lavoratori in questi siti godranno della tutela dell'occupazione e della sede fino al 2035. Il costruttore di auto tedesco ha annunciato anche altre misure di riduzione dei costi, come il posticipo degli aumenti salariali fino al 2035 e la rinuncia degli alti dirigenti agli aumenti salariali di base nel 2027 e nel 2028. Leggi anche Crisi Volkswagen, licenziamenti e chiusura stabilimenti in Germania