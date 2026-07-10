Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa tedesca, Il Gruppo Volkswagen starebbe valutando la chiusura di quattro stabilimenti in Germania nell’ambito di un nuovo piano di riduzione dei costi. Coinvolti i siti di Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm, con oltre 40 mila occupati. Il gruppo non ha confermato il progetto e la forte rappresentanza dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza potrebbe ridimensionarne profondamente gli effetti.

Volkswagen valuta la chiusura di quattro fabbriche

Quattro stabilimenti tedeschi e oltre 40 mila posti di lavoro coinvolti. Sono i numeri delle indiscrezioni che accompagnano il nuovo piano di ristrutturazione allo studio del gruppo Volkswagen. Le ipotesi riguardano gli impianti di Hannover, Emden e Zwickau, ai quali si aggiunge il sito Audi di Neckarsulm. Le informazioni sono state pubblicate inizialmente da Manager Magazin e riprese da Der Spiegel e da altre testate tedesche. Non si tratta quindi di decisioni ufficiali. Volkswagen non ha confermato né il numero delle fabbriche interessate né quello degli esuberi. Anche al termine della riunione del consiglio di sorveglianza del 9 luglio non sono stati annunciati interventi specifici sugli stabilimenti o sull’occupazione.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, il progetto potrebbe portare alla cessazione della produzione nei quattro siti entro il 2034. Le fabbriche impiegano complessivamente tra 40 mila e 45 mila persone. Il dato non coincide con il numero dei licenziamenti effettivi, perché comprende tutti gli addetti degli impianti potenzialmente coinvolti e non tiene conto di trasferimenti, pensionamenti, riduzioni dell’orario o riconversioni industriali.