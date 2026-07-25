Gli enti istituzionali hanno espresso forte preoccupazione sul futuro della banca e sulla possibile cessione della quota Mef. Le istituzioni toscane rivendicano il ruolo dell'Istituto come presidio economico e sociale e chiedono che il Governo ascolti la voce dei territori alla luce dei recenti sviluppi del risiko bancario ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Provincia di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per discutere del futuro di Monte dei Paschi. La decisione è maturata questa mattina a Siena, durante una riunione tra la presidente della Provincia Agnese Carletti, la sindaca Nicoletta Fabio e il governatore Eugenio Giani, con l'obiettivo di presentare un "fronte comune e compatto delle istituzioni toscane sul futuro della banca".

Preoccupazioni sulla quota Mef Nella lettera inviata al ministero, gli enti esprimono "forte preoccupazione". Solo ieri Giani aveva sollecitato il Mef a non cedere la propria quota del 4,8% di azioni Mps. Nel testo si sottolinea che "Montepaschi non è una semplice realtà creditizia, ma un presidio economico, sociale, occupazionale e culturale imprescindibile per Siena, la sua provincia e l'intera Toscana", richiamando anche "l'attenzione delle comunità dinanzi ai recenti e importanti sviluppi che vedono l'Istituto senese al centro del nuovo risiko bancario". Leggi anche Banche, Intesa San Paolo-Mps sarà il secondo gruppo bancario in Europa

La richiesta al ministero Gli enti toscani, forti dei mandati all'unanimità dei rispettivi Consigli chiedono che il Governo "ascolti, nell'ambito delle proprie competenze, la voce dei territori", ribadendo la necessità di un confronto diretto prima di qualsiasi decisione strategica.