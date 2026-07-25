Secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio ministeriale, i prezzi dei carburanti sono in aumento: sulla rete autostradale la benzina raggiunge i 2,069 euro al litro e il gasolio i 2,249 euro al litro

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che, secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi - 25 luglio - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,979 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, i valori risultano più elevati: il prezzo medio self è di 2,069 euro al litro per la benzina e 2,249 euro al litro per il gasolio.