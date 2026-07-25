Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Carburanti in aumento: self benzina a 1,97 euro al litro, gasolio a 2,18. I dati del Mimit

Economia

Secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio ministeriale, i prezzi dei carburanti sono in aumento: sulla rete autostradale la benzina raggiunge i 2,069 euro al litro e il gasolio i 2,249 euro al litro

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che, secondo le ultime rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi - 25 luglio - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,979 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, i valori risultano più elevati: il prezzo medio self è di 2,069 euro al litro per la benzina e 2,249 euro al litro per il gasolio.

Economia: Ultime notizie

Multa Ue a Google, Trump: "Non siamo il salvadanaio dell'Ue"

Economia

La Commissione europea ha inflitto a Google una sanzione da 890 milioni di euro. Washington...

Invitalia: in 2025 utile a 9,16 mln, attivati 22,7 mld investimenti

Economia

 I dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, approvato dall’assemblea

Pensione anticipata 2026, come lasciare il lavoro prima dei 67 anni

Economia

Uscire dal mondo del lavoro prima dei 67 anni resta possibile anche nel 2026, ma soltanto...

Portrait of loving mature couple in the park in summer

Auto aziendali, aumento tasse del 50% per quelle più vecchie di 5 anni

Economia

Potrebbero arrivare presto importanti novità per il comparto delle auto aziendali. Secondo quanto...

Pensioni, ad agosto rimborsi e trattenute 730: le indicazioni Inps

Economia

È già online il cedolino della pensione di agosto 2026, con cui gli interessati possono...

Economia: I più letti