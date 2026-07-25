Svimez e BCC Campania e Calabria nel rapporto "Valore dei territori"

Il convegno ha integrato analisi macroeconomiche, dati sull'attività della BCC e il nuovo BCC Credit Index, elaborato per 954 comuni. La giornata ha riunito presidenti di Regione, vertici del sistema BCC e rappresentanti istituzionali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova si è svolto il convegno "Banche di Credito Cooperativo, Istituzioni e Mezzogiorno. Un'agenda per lo sviluppo sociale e territoriale". L'apertura è stata affidata ad Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.

Ricerca Svimez, Rapporto e Credit Index Il professor Gaetano Vecchione ha illustrato una ricerca realizzata da Svimez, accompagnata da un rapporto che ha integrato l'analisi macroeconomica di Campania e Calabria, l'approfondimento sull'attività di raccolta e impiego delle Banche di Credito Cooperativo e l'introduzione del BCC Credit Index, nuovo indicatore della competitività territoriale elaborato per tutti i 954 comuni delle due regioni.

La collaborazione con Svimez e la visione strategica Amedeo Manzo ha sottolineato il valore della collaborazione con Svimez, con cui è in costruzione un Centro Studi dedicato alla lettura della comunità e delle sue esigenze. Ha evidenziato come il Credit Index rappresenti "un indicatore di grande interesse perché contiene dati economici e sociali che aiutano nella conoscenza sempre più corretta delle esigenze della comunità". La presentazione è stata seguita dal dialogo con i presidenti delle Regioni Campania e Calabria, Roberto Fico e Roberto Occhiuto, intervistati dal direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo.

Interventi sul credito cooperativo Il dibattito è proseguito con gli interventi di Gaetano Manfredi, Presidente Anci e i vertici del credito cooperativo italiano: Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Di Forti, Consigliere Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, Alessandro Azzi, Presidente della Fondazione Tertio Millennio ETS, Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse, e Amedeo Manzo.