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Svimez e BCC Campania e Calabria nel rapporto "Valore dei territori"

Economia

Il convegno ha integrato analisi macroeconomiche, dati sull'attività della BCC e il nuovo BCC Credit Index, elaborato per 954 comuni. La giornata ha riunito presidenti di Regione, vertici del sistema BCC e rappresentanti istituzionali

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Nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova si è svolto il convegno "Banche di Credito Cooperativo, Istituzioni e Mezzogiorno. Un'agenda per lo sviluppo sociale e territoriale". L'apertura è stata affidata ad Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria.

Ricerca Svimez, Rapporto e Credit Index

Il professor Gaetano Vecchione ha illustrato una ricerca realizzata da Svimez, accompagnata da un rapporto che ha integrato l'analisi macroeconomica di Campania e Calabria, l'approfondimento sull'attività di raccolta e impiego delle Banche di Credito Cooperativo e l'introduzione del BCC Credit Index, nuovo indicatore della competitività territoriale elaborato per tutti i 954 comuni delle due regioni. 

La collaborazione con Svimez e la visione strategica

Amedeo Manzo ha sottolineato il valore della collaborazione con Svimez, con cui è in costruzione un Centro Studi dedicato alla lettura della comunità e delle sue esigenze. Ha evidenziato come il Credit Index rappresenti "un indicatore di grande interesse perché contiene dati economici e sociali che aiutano nella conoscenza sempre più corretta delle esigenze della comunità". La presentazione è stata seguita dal dialogo con i presidenti delle Regioni Campania e Calabria, Roberto Fico e Roberto Occhiuto, intervistati dal direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo. 

Interventi sul credito cooperativo

Il dibattito è proseguito con gli interventi di Gaetano Manfredi, Presidente Anci e i vertici del credito cooperativo italiano: Giuseppe Maino, Presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Di Forti, Consigliere Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, Alessandro Azzi, Presidente della Fondazione Tertio Millennio ETS, Augusto dell'Erba, Presidente di Federcasse, e Amedeo Manzo.

Focus su istituzioni e territorio

La seconda parte della mattinata proseguirà ha ampliato il confronto alla dinamiche territoriali calabresi e nazionali. Sono intervenuti Nicola Paldino, Vice Presidente Vicario della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria, Teresa Fiordelisi, Presidente di iDEE Associazione delle donne del Credito Cooperativo, e Francesco Sagarese, Rappresentante dei giovani soci della Campania e della Calabria. Il panel si è completato con i contributi di Monsignor Francesco Savino, Vice Presidente della CEI e il vice Presidente Svimez Gian Paolo Manzella. Le conclusioni sono state affidate a Maurizio Gardini, Presidente di Confcooperative Italiane

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