STMicroelectronics (ST), leader globale nei semiconduttori, ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con ricavi netti pari a 3,49 miliardi di dollari in crescita del 26%, un margine lordo del 34,8%, un utile operativo di 187 milioni di dollari e un utile netto di 222 milioni di dollari, pari a 0,24 dollari per azione diluita. Questo dato, però, proprio in queste ore, non ha impedito al titolo in Borsa dell'azienda di perdere.

Il punto

Come segnala infatti l'agenzia Reuters, i titoli azionari europei dei semiconduttori hanno registrato forti oscillazioni nella giornata odierna, 23 luglio, dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Soitec ha registrato un'impennata grazie alla forte domanda legata alle applicazioni di intelligenza artificiale, mentre proprio STMicroelectronics e BE SemiconductorIndustries (Besi) sono scese a seguito della reazione degli investitori a performance a breve termine più deboli e ad elevate aspettative di crescita. Le azioni di Soitec, ad esempio, sono balzate di circa il 23% dopo che il fornitore francese di materiali per semiconduttori ha superato ampiamente le aspettative di vendita. L'azienda ha previsto una crescita del fatturato di oltre il 30% nel secondo trimestre e ha affermato che il fatturato della sua divisione Photonics-SOI dovrebbe più che raddoppiare rispetto agli oltre 100 milioni di dollari dell'anno precedente.

La perdita di STMicroelectronics

Al contrario, STMicroelectronics ha perso il 15% dopo aver riportato utili trimestrali inferiori alle aspettative, con gli investitori concentrati sul ritmo di ripresa nei mercati automobilistico e industriale. Anche le azioni del produttore olandese di apparecchiature per semiconduttori Besi sono scese di circa il 3%, nonostante i forti ordini acquisiti, dopo che i ricavi del secondo trimestre si sono rivelati leggermente inferiori alle previsioni.