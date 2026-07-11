Ogni brand decide entro quando si può restituire un prodotto. Prima di fare un acquisto è bene controllare quanti giorni si hanno a disposizione per rimandare indietro ciò che si è comprato. In alcuni casi si ha tempo trenta giorni, in altri 14. I grandi colossi dell’ecommerce fanno differenza anche in base alla tipologia di acquisto. Si ha un mese per prodotti delle categorie moda e arredamento e due settimane per elettronica e libri, come previsto dal diritto di recesso della legge italiana.

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