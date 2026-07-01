Saldi estivi, diritti consumatori: cosa si può cambiare e quando chiedere un rimborsoEconomia
L’estate 2026 porta con sé l’atteso periodo dei saldi, un’opportunità per acquistare prodotti di qualità a prezzi ridotti. Occorre però fare acquisti in modo consapevole, per evitare spiacevoli sorprese
Al via, dal 4 luglio, in molte regioni italiane, i saldi estivi. Un momento, questo, che tanti clienti aspettano per effettuare degli acquisti a lungo rinviati. Come per tutti i prodotti, però, ci sono delle regole ben precise da rispettare e altre a discrezione del venditore. Ecco cosa sapere, nello specifico, su eventuali cambi e rimborsi.
Quando si può effettuare un cambio?
Prima di tutto: se un capo o un oggetto risulta danneggiato può e deve essere sostituito. Diverso è il discorso per la merce in perfetto stato: il cambio dei prodotti non difettati, in questo caso, è a discrezione del negoziante. Prima dell’acquisto, quindi, conviene chiedere entro quanto tempo è possibile cambiare un articolo e cosa succede se non è disponibile un prodotto sostitutivo. I negozi, a questo proposito, devono fornire informazioni chiare sulle politiche di reso dei prodotti comprati durante i saldi. Ciò include indicazioni sul periodo di tempo entro cui è possibile restituire un prodotto, le condizioni per effettuare un reso e se il rimborso sarà emesso sotto forma di denaro o di credito nel negozio.
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Rimborsi
Veniamo poi alla garanzia: vale anche per i prodotti in saldo. Se ci si accorge che il prodotto è difettato o non è conforme, entro 2 anni dall’acquisto, il negoziante ha l’obbligo di ripararlo o sostituirlo in un congruo periodo di tempo. Dove questo non fosse possibile (ad esempio perché i costi che il venditore deve sostenere per la sostituzione o riparazione sono molto alti, ndr) il cliente può ottenere la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. La garanzia, come detto, vale per due anni dall’acquisto, quindi è fondamentale conservare lo scontrino per poterlo esibire in caso di necessità. Inoltre sarebbe meglio pagare con carte di credito o di debito: in questo caso, infatti, se lo scontrino non fosse più leggibile, si può sempre dimostrare l’acquisto con la ricevuta della carta o con l’estratto conto del conto corrente. E va ricordato che il negoziante è tenuto ad accettare i pagamenti digitali anche in periodo di saldi.
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