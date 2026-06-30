Saldi estivi 2026, quando iniziano e come funzionano: il calendario regione per regioneEconomia
Introduzione
La stagione degli sconti inizia il 4 luglio in quasi tutta Italia, con però diverse durate. Giorni di avvio differenti sono stati stabiliti solo dalle province di Trento e Bolzano. Ecco tutti i periodi dei saldi nelle singole regioni, così come illustrati dal calendario stilato da Confcommercio.
Quello che devi sapere
Abruzzo
I saldi iniziano il 4 luglio e durano 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
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Basilicata
I saldi in Basilicata iniziano il 4 luglio e finiscono l’1 settembre, con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
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Calabria
Gli sconti prendo il via il 4 luglio e durano 60 giorni, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
Campania
I saldi iniziano il 4 luglio e proseguono per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Emilia Romagna
Anche in Emilia Romagna gli sconti cominciano il 4 luglio e durano 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Friuli Venezia Giulia
I saldi iniziano il 4 luglio e vanno avanti fino al 30 settembre, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
Lazio
Nel Lazio gli sconti prendono il via il 4 luglio e durano 6 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Liguria
Durano invece 45 giorni i saldi in Liguria, dal 4 luglio al 17 agosto, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.
Lombardia
Sessanta giorni di saldi per la Lombardia, sempre a partire dal 4 luglio, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Marche
Sconti dal 4 luglio all’1 settembre, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Molise
In Molise gli sconti cominciano il 4 luglio e durano 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi e 30 giorni dopo la fine.
Piemonte
Sono otto le settimane di sconti in Piemonte, con inizio sempre il 4 luglio e divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Puglia
Saldi dal 4 luglio al 15 settembre, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
Sardegna
In Sardegna gli sconti iniziano il 4 luglio e proseguono per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi.
Sicilia
In Sicilia i saldi prendono il via il 4 luglio e si chiudono il 15 settembre, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
Toscana
Sessanta giorni di saldi per la Toscana, sempre a partire dal 4 luglio e con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Umbria
Stessa durata per l’Umbria, 60 giorni dal 4 luglio, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.
Valle d’Aosta
In Valle d’Aosta il periodo dei saldi è di 60 giorni, compresi fra il 4 luglio e il 30 settembre, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi.
Veneto
Anche in Veneto 60 giorni di sconti, dal 4 luglio al 31 agosto, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi.
Trento e provincia
Gli sconti durano 60 giorni, ma i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.
Alto Adige - Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina
Saldi dal 16 luglio al 13 agosto a: Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante.
Saldi dal 21 agosto al 18 settembre a: Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena.
Alto Adige - Distretto di Merano e Burgraviato
Saldi dal 16 luglio al 13 agosto a: Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d'Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno.
Alto Adige - Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco
Saldi dal 16 luglio al 13 agosto a: Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies.
Alto Adige - Distretto Val Pusteria
Saldi dal 16 luglio al 13 agosto a: Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto
Saldi dal 21 agosto al 18 settembre a: Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara.
Alto Adige - Distretto Val Venosta
Saldi dal 16 luglio al 13 agosto a: Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto).
Saldi dal 21 agosto al 18 settembre a: Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta.
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