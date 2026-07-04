Per Francesca Recine, presidente nazionale Fismo, "le vendite di fine stagione valgono tra il 25 e il 30% del fatturato annuo di un negozio di moda ma negli ultimi dieci anni, tra promozioni e ribassi anticipati, questo valore si è costantemente eroso, mentre il giro d'affari complessivo di sconti e promozioni è lievitato". "Così saldi e promozioni, senza regole nuove, finiscono per alterare la concorrenza a danno dei negozi di prossimità. Il punto è che la materia non può più restare alle Regioni", afferma Recine che chiede il trasferimento delle competenze allo Stato: "Servono norme nazionali più chiare e semplici, che garantiscano equilibrio concorrenziale".