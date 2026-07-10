Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Easyjet, offerta Castlelake per acquisto compagnia aerea superata da fondo Apollo

Economia

Stamane da Luton fanno sapere che il fondo di investimenti Apollo ha messo sul piatto 7,15 sterline, "valore  più alto" secondo easyJet, il cui consiglio di amministrazione "non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Si accende il risiko su EasyJet, la compagnia aerea britannica su cui il fondo Castlelake aveva lanciato un'offerta a 6,9 sterline per azione. Stamane da Luton fanno sapere che il fondo di investimenti Apollo ha messo sul piatto 7,15 sterline, "valore  più alto" secondo easyJet, il cui consiglio di amministrazione "non ritiene di raccomandare più di aderire alla precedente offerta". 

 

Il consiglio di amministrazione di easyJet spiega che l'offerta di Apollo a 7,15 sterline è stata concordata "in via di principio". Secondo la compagnia di Luton (Regno Unito) il fondo americano, in alternativa al pagamento in contanti, intende proporre agli azionisti di easyJet di trasferire la loro partecipazione in un apposto veicolo, su cui sono ancora da discutere i termini relativi ai diritti di voto. Da parte sua Apollo si impegna ad adottare "tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni relative alle norme Ue sul controllo di soggetti esteri e ogni altra condizione regolatoria". Secondo il consiglio di amministrazione di easyJet Apollo valuta la compagnia 5,7 miliardi di sterline (6,69 miliardi di euro) ed offre un premio dell'81% rispetto alla chiusura del titolo a 3,94 sterline dello scorso 28 maggio, ultima seduta prima delle diverse offerte di Castlelake e del 22% rispetto al massimo di 5,88 sterline raggiunto da easyJet negli ultimi 4 anni. L'offerta  prevede un componente in contanti e una in linee di credito, che Barclays si è già impegnata a concedere. Apollo afferma inoltre di "guardare a easyJet da diversi anni" e di continuare a considerarla come "una delle compagnie aeree più attrattive, con una presenza geografica altamente differenziata  e con un significativo potenziale di crescita". Il fondo crede nella strategia adottata finora da easyJet di evolvere e rafforzare il proprio modello di compagnia low-cost e ritiene che "le ambizioni del management possano essere sostanzialmente accelerate attraverso investimenti incrementali e una programmazione di più lungo periodo che solo un fondo privato può garantire". Secondo EasyJet la proposta di Apollo offre una "combinazione favorevole tra creazione di valore, allineamento strategico e gestione di lungo termine". 

Economia: Ultime notizie

Eurogruppo, Spagna propone bond comuni. Italia favorevole

Economia

Madrid ha proposto di prevedere l'emissione di bond europei fino a 850 milioni l'anno, creando di...

Inps, occupazione in crescita ma gli stipendi restano bassi: i dati

Economia

Il lavoro in Italia aumenta ma i salari restano un elemento di fragilità strutturale che rischia...

Character AI sanzionata dal Garante della Privacy per 158mila euro

Economia

L'Autorità - si legge in una nota - "ha accertato diverse violazioni della disciplina di...

Pensioni, le donne ricevono assegni 25% più bassi rispetto agli uomini

Economia

Il XXV rapporto annuale ha messo in luce una disparità ancora evidente tra uomini e...

Myllennium Award: premiati 25 talenti italiani under 30

Economia

Presentata l'indagine annuale Ipsos "Giovani italiani e mismatch tra formazione e lavoro", dalla...

Economia: I più letti