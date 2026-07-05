EasyJet, ok alla quinta offerta di Castlelake a 6,90 sterline

La compagnia aerea low cost britannica EasyJet ha dichiarato di aver raggiunto un "accordo di principio" con Castlelake su una proposta di acquisizione migliorata a 6,90 sterline per azione da parte della società di investimento statunitense. Si tratta della quinta offerta di Castlelake e, questa volta, il consiglio di amministrazione della low cost britannica ha dichiarato di essere "incline a raccomandare" l’offerta agli azionisti.

I prossimi passaggi e le tempistiche

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, l'accordo, ancora in linea di principio, prevede anche un’alternativa parziale in azioni non quotate e resta subordinato al completamento della due diligence e alla definizione della documentazione definitiva, come si legge in una comunicazione depositata presso gli organismi finanziari. Castlelake ha tempo fino alle 17 del 3 agosto 2026 per formalizzare o ritirare l’offerta. Nel corso delle discussioni tra le parti, Castlelake ha sottolineato l'intenzione di sostenere la crescita futura e la trasformazione della compagnia in una compagnia aerea europea più solida e resiliente, a vantaggio di tutti gli stakeholder.