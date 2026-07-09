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Character AI sanzionata dal Garante della Privacy per 158mila euro

Economia

L'Autorità - si legge in una nota - "ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati", criticità "nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età" 

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato per 158mila euro Character Technologies Inc., società statunitense che gestisce Character.AI, servizio di intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti, anche minorenni, di creare e interagire via chat con personaggi virtuali. L'Autorità - si legge in una nota - "ha accertato diverse violazioni della disciplina di protezione dati", criticità "nelle garanzie a tutela dei minori e nelle procedure di verifica dell'età" e "tardiva predisposizione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Dpia) e la designazione del rappresentante nella Ue.

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