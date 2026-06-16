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Unione Italiana Food: le caramelle del futuro saranno meno caloriche e gourmet

Economia
©Getty

Secondo uno studio realizzato in occasione del Candy month, tra i principali goal delle aziende ci sarebbero la riduzione degli zuccheri e l'introduzione di ingredienti a base vegetale nei prodotti. Tra le novità, anche lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale nella preparazione delle ricette

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L'Unione Italiana Food ha realizzato uno studio sui trend che indirizzeranno le caramelle del futuro. Tra i punti chiave, condivisi dal 100% delle aziende intervistate, c'è la riduzione degli zuccheri e l'introduzione di ingredienti a base vegetale. 

Circa un italiano su tre consuma caramelle 3-4 volte a settimana

Ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove caramelle, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate. E il 95% degli italiani le consuma regolarmente: 1 italiano su 3 almeno 3-4 volte a settimana. Dallo studio sui trend realizzato in occasione del Candy Month, la riduzione degli zuccheri rappresenta il tema di ricerca e sviluppo prioritario dell'intera categoria. A cui risulta strettamente collegata la futura introduzione nelle caramelle di ingredienti a base vegetale, lo indica l'83% delle aziende. Il 50% afferma inoltre che in futuro ci sarà un sempre maggior utilizzo di coloranti funzionali come spirulina blu e viola, curcuma, succo di barbabietola, carota nera. 

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Il settore punta sull'evoluzione del gusto attraverso due tendenze

I nuovi trend riguarderanno prodotti adatti a regimi alimentari specifici, come quelli in linea con il "vegan friendly", e le caramelle nutraceutiche, capaci di coniugare gusto e salute attraverso l'arricchimento con nutrienti funzionali, tra cui vitamine, fibre, estratti vegetali e probiotici. Dall'indagine emerge che, per il 67% delle aziende del settore, l'evoluzione del gusto è alla base della caramella del futuro, attraverso due tendenze dominanti. Da una parte il settore sta puntando sulle caramelle dai contrasti estremi (come il binomio caldo e freddo o livelli di acidità amplificati), dall'altra il comparto lancia la sfida del posizionamento "gourmet" con un 83% del comparto che indica che in futuro verranno ancora più utilizzate eccellenze DOP e IGP come liquirizia di Calabria, nocciola del Piemonte e agrumi di Sicilia. 

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L'intelligenza artificiale aiuta a preparare le ricette

Lato sostenibilità, invece, i dati più significativi che emergono dall'indagine riguardano in primis l'adozione di fonti energetiche rinnovabili, indicata dall'83% delle aziende, e a seguire l'utilizzo di packaging eco-compatibili (67%). "Il mondo intorno a noi cambia rapidamente, e con esso cambia il modo in cui i consumatori vivono il momento del comfort food - afferma Paolo Casoni, presidente del settore Confetteria di Unione Italiana Food - le aziende stanno lavorando a prodotti capaci di coniugare il piacere del palato con il benessere psicofisico delle persone, come caramelle con vitamine, sali minerali e probiotici con meno zuccheri e calorie. Anche il settore si sta evolvendo rapidamente, mettendo al centro l'innovazione tecnologica e utilizzando l'intelligenza artificiale anche come ausilio alla preparazione delle ricette, salvaguardando la grande tradizione italiana e proiettandola piuttosto verso il futuro".

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