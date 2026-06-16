Secondo uno studio realizzato in occasione del Candy month, tra i principali goal delle aziende ci sarebbero la riduzione degli zuccheri e l'introduzione di ingredienti a base vegetale nei prodotti. Tra le novità, anche lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale nella preparazione delle ricette ascolta articolo

L'Unione Italiana Food ha realizzato uno studio sui trend che indirizzeranno le caramelle del futuro. Tra i punti chiave, condivisi dal 100% delle aziende intervistate, c'è la riduzione degli zuccheri e l'introduzione di ingredienti a base vegetale.

Circa un italiano su tre consuma caramelle 3-4 volte a settimana Ogni anno vengono lanciate sul mercato in media 10-15 nuove caramelle, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate. E il 95% degli italiani le consuma regolarmente: 1 italiano su 3 almeno 3-4 volte a settimana. Dallo studio sui trend realizzato in occasione del Candy Month, la riduzione degli zuccheri rappresenta il tema di ricerca e sviluppo prioritario dell'intera categoria. A cui risulta strettamente collegata la futura introduzione nelle caramelle di ingredienti a base vegetale, lo indica l'83% delle aziende. Il 50% afferma inoltre che in futuro ci sarà un sempre maggior utilizzo di coloranti funzionali come spirulina blu e viola, curcuma, succo di barbabietola, carota nera. Vedi anche Giornata mondiale delle torte, le 9 italiane più famose e amate

Il settore punta sull'evoluzione del gusto attraverso due tendenze I nuovi trend riguarderanno prodotti adatti a regimi alimentari specifici, come quelli in linea con il "vegan friendly", e le caramelle nutraceutiche, capaci di coniugare gusto e salute attraverso l'arricchimento con nutrienti funzionali, tra cui vitamine, fibre, estratti vegetali e probiotici. Dall'indagine emerge che, per il 67% delle aziende del settore, l'evoluzione del gusto è alla base della caramella del futuro, attraverso due tendenze dominanti. Da una parte il settore sta puntando sulle caramelle dai contrasti estremi (come il binomio caldo e freddo o livelli di acidità amplificati), dall'altra il comparto lancia la sfida del posizionamento "gourmet" con un 83% del comparto che indica che in futuro verranno ancora più utilizzate eccellenze DOP e IGP come liquirizia di Calabria, nocciola del Piemonte e agrumi di Sicilia. Leggi anche Frutta realistica, il trend del francese Grolet che ha invaso i social