Londra, il tiramisù più lungo del mondo è di 440,58 metri

Il dolce da primato è stato realizzato nel quartiere di Chelsea, al termine di due giorni di intenso lavoro, da una squadra di cuochi e volontari composta da oltre 100 persone

Misura 440,58 metri il tiramisù più lungo del mondo. Il primato è stato registrato a Londra domenica 26 aprile dal giudice Lorenzo Veltri ottenendo così il riconoscimento del Guinness World Record come il dolce più lungo del mondo.

Per realizzare la torta è servita la collaborazione di oltre 100 pasticceri e volontari che, sotto la direzione di Mirko Ricci nell'iconico quartiere londinese di Chelsea, hanno lavorato intensamente per due giorni mostrando il risultato finale alla Chelsea Town Hall. Il dolce era composto da oltre trenta file, ciascuna lunga 8 metri, disposte a curva, a formare un unico pezzo, come il serpente dell'iconico gioco degli anni '90 "Telefono senza fili", per raggiungere la lunghezza richiesta. Il precedente record per questa lunghezza era di 273,5 metri, detenuto dallo chef Stefano Callegaro, stabilito a Milano nel 2019. Per superarlo, il tiramisù doveva essere alto almeno 8 centimetri e largo 15, come annunciato dal secondo giudice della competizione, lo chef Carmelo Carnevale, nel preambolo.

La ricetta del tiramisù gigante

La ricetta vincitrice contiene oltre 50.000 savoiardi, più di 3.000 uova, oltre al caffè, al mascarpone, allo zucchero e al cacao corrispondenti, il tutto incorniciato da un ringraziamento personalizzato a Re Carlo III e alla Regina Camilla, "Grazie Vostra Maesta'", in lettere dorate. Ogni strato è stato creato a mano, partendo da zero, utilizzando ingredienti puri e secondo la tradizione italiana, a partire dalle prime ore della mattina di sabato 25 aprile. Una delle maggiori difficoltà è stata adattarsi ai limiti fisici della cucina, di circa 30 metri quadrati, non progettata per un'impresa di queste dimensioni. La squadra di pasticceri ha dovuto anche far fronte al guasto di una delle macchine utilizzate per la crema, che ha ritardato il completamento dell'opera. Il ricavato della vendita di questa enorme prelibatezza sarà devoluto alla fondazione britannica Esharelife Foundation, che aiuta le persone più vulnerabili attraverso le banche.

alimentari. L'assenza dei reali

Carlo III e Camilla erano stati invitati dall'organizzazione stessa, ma a causa dei loro impegni internazionali, tra cui la visita di Stato a Donald Trump, la loro presenza è stata impossibile, e ne hanno informato Ricci con una lettera.