Borsa, Piazza Affari spinta da risiko bancario supera i 51.000 punti

Il risiko bancario

Tutto dunque ruota attorno al risiko bancario: ieri, 8 giugno, Intesa Sanpaolo ha confezionato in tandem con Unipol un'offerta da 30,6 miliardi di euro per Mps. L'istituto guidato da Carlo Messina prenderà Mediobanca, con in pancia la quota in Generali, e circa metà delle filiali del Monte, cedendone 635 alla compagnia guidata da Carlo Cimbri. L'offerta, che pone Mps in passivity rule, mette in fuorigioco l'invito a trattare di Banco Bpm, derubricato da Messina a "lettera d'amore" a fronte di "una offerta" vera e propria. "Banco Bpm ha cercato di anticipare la nostra operazione - ha detto il banchiere -. Giuseppe Castagna è un caro amico ma non condivido questo approccio". Nessuna replica dal Banco, che sempre l'8 giugno ha inviato a Mps la proposta a discutere una fusione alla pari, da cui nascerebbe un polo bancario con una capitalizzazione di oltre 50 miliardi. Mentre in serata il cda di Mps si è limitato a dire che "procederà" alla valutazione della proposta "non sollecitata" di Bpm e all'offerta "non concordata" di Intesa. Se l'opas di Messina dovesse andare in porto, gli assetti del credito italiano ne uscirebbero rivoluzionati, con il consolidamento del primato di Intesa, a cui sarà affidata la custodia degli equilibri nelle Generali, e la creazione con Bper-Mps di un secondo gruppo bancario sotto la regia di Unipol.