OpenAI deposita alla Sec in via riservata la documentazione per l'Ipo

OpenAi ha annunciato di aver presentato in via confidenziale la documentazione per una quotazione in Borsa (Ipo), a circa una settimana di distanza da una mossa analoga del principale rivale Anthropic e pochi giorni prima del previsto sbarco al Nasdaq di SpaceX, la società di Elon Musk, in programma il 12 giugno. "Abbiamo recentemente presentato una S-1 confidenziale", ha spiegato la società in un post su X, riferendosi al documento regolatorio necessario per avviare il processo di quotazione. "Non abbiamo ancora deciso i tempi; potrebbe volerci del tempo perché ci sono attività che vogliamo portare avanti e che sono probabilmente più semplici da gestire come società privata". Tuttavia, "si tratta di una situazione complessa che richiede di bilanciare diversi fattori; questa mossa ci offre l'opzione di quotarci in borsa prima, qualora dovessimo ritenerlo la scelta migliore".

La procedura di deposito riservato consente alla società di sottoporre i propri dati finanziari all'esame delle autorità di regolamentazione prima che siano resi pubblici e messi a disposizione dei potenziali investitori. Lo scorso marzo, la valutazione di OpenAi è salita a 852 miliardi di dollari dopo una raccolta di capitali da 122 miliardi, destinata a sostenere l'espansione nel settore dell'intelligenza artificiale. Le risorse vengono impiegate sia per lo sviluppo di modelli avanzati sia per la realizzazione delle infrastrutture fisiche, come data center e capacità di cloud computing, necessarie a supportare i sistemi di Ia. La startup di intelligenza artificiale si sta preparando per l'approdo sui listini di Borsa, potenzialmente già entro il quarto trimestre del 2026.

Al lavoro con Goldman Sachs e Morgan Stanley

L'azienda sta collaborando alla pratica di quotazione con banche quali Goldman Sachs e Morgan Stanley, i due istituti che figurano in cima alla documentazione depositata da SpaceX che la scorsa settimana ha avviato il roadshow in vista dell'esordio al Nasdaq del 12 giugno. Secondo la documentazione depositata, OpenAI, Anthropic e Google figurano tra i principali concorrenti di SpaceX nell'IA. Una settimana fa, Anthropic ha annunciato il deposito riservato della documentazione per l'Ipo, pochi giorni dopo aver chiuso un round di finanziamenti che hanno valutato la startup 965 miliardi di dollari, superando OpenAI, che a fine marzo era stata valutata 852 miliardi. Il ceo Sam Altman dovrà convincere gli investitori, in particolare, sulla situazione finanziaria di OpenAI che ha raccolto oltre 180 miliardi di dollari di finanziamenti, ma continua a bruciare risorse economiche. In un post, Altman ha introdotto quella che ha definito "la terza fase di OpenAI". La prima è stata dedicata alla ricerca sull'intelligenza artificiale generale, la seconda ha visto l'azienda trasformarsi in una realtà orientata al prodotto, imparando a comprendere come le persone utilizzassero i suoi strumenti, mentre "ora stiamo entrando nella terza fase". L'economia sta iniziando a riconfigurarsi attorno all'IA: "La questione centrale, a questo punto, è come rendere l'IA avanzata abbondante, accessibile, sicura, utile e sufficientemente semplice da permettere a ogni persona e organizzazione di trarne vantaggio".