Introduzione
C’è tempo fino a domani, 3 giugno, per presentare la propria candidatura al fine di partecipare al “Recruiting Day” organizzato da Aviation Services S.p.A: l’opportunità, per chi è alla ricerca di lavoro, è essere selezionato per un impiego presso l’aeroporto di Fiumicino a Roma. Ecco quando si terrà la giornata di selezione, quali sono le figure ricercate e cosa sappiamo sulle condizioni offerte dall’azienda.
Quello che devi sapere
Il “Recruiting Day” a Fiumicino
Le informazioni sul giorno di reclutamento sono state fornite direttamente dal Comune di Fiumicino: sul suo sito infatti l’ente ha spiegato che “ospiterà venerdì 5 giugno il ‘Recruiting Day’ organizzato da Aviation Services S.p.A., dedicato alla selezione di personale da impiegare presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino”.
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L’orario e il luogo del “Recruiting Day”
Per quanto concerne poi gli orari e il luogo del “Recruiting Day”, il Comune di Fiumicino ha spiegato ancora che “l’iniziativa si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 17.00 presso la Sala CRAL del Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78”.
Le figure ricercate
In base a quanto comunicato sempre dal Comune di Fiumicino, le figure professionali ricercate sono: addetti al carico e allo scarico bagagli, addetti alle pulizie di bordo; addetti di scalo e ramp agent (cioè quella figura professionale che si occupa delle operazioni di terra legate all’aereo).
Come partecipare al “Recruiting Day”
Come detto, c’è tempo ancora fino a domani per partecipare al “Recruiting Day”: il sito del comune specifica che per farlo è “necessario inviare la propria candidatura entro mercoledì 3 giugno 2026, trasmettendo il curriculum vitae all’indirizzo email: lavoraconnoi@as-airport.it , specificando nell’oggetto della mail: Recruiting Day Fiumicino”.
La candidatura e la partecipazione
È poi importante ricorda che, “come indicato dagli organizzatori, dopo l’invio del curriculum non è prevista alcuna conferma di partecipazione”. Dunque tutti coloro che hanno inviato la propria candidatura per una delle posizioni sopra indicate “dovranno presentarsi direttamente venerdì 5 giugno dalle 10 alle 17 presso la sala CRAL del Comune”.
I requisiti richiesti per la selezione
In base a quanto riportato, la selezione per i profili ricercati sarebbe aperta anche a candidati senza specifica esperienza pregressa nel settore aeroportuale. Tuttavia per diverse posizioni sono richieste alcune caratteristiche: tra queste rientrano la disponibilità a lavorare su turni, essere in possesso della patente di guida B, avere una conoscenza base della lingua inglese e avere capacità di lavorare in squadra.
La situazione del traffico a Fiumicino
Intanto, mentre si avvicina il “Recruiting Day”, è utile per chi desidera lavorare presso lo scalo di Fiumicino conoscere l’andamento del traffico aereo: questo si è confermato positivo in questo momento, anche in vista di una stagione estiva che si preannuncia in crescita rispetto allo scorso anno. Sono infatti oltre un milione i passeggeri che, complessivamente, sono stimati transitare negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino nel periodo compreso tra giovedì 28 maggio e martedì 2 giugno, in occasione delle giornate festive legate alla Festa della Repubblica. Di questi, più di 950 mila al "Leonardo da Vinci", che potrà registrare picchi - in particolare, il prossimo martedì - di oltre 170 mila viaggiatori al giorno.
Le rotte a breve e lungo raggio
A contribuire a questi numeri e alle previsioni positive per la stagione è un'offerta ampia sia sulle rotte di breve raggio, con le destinazioni europee in testa, sia sui collegamenti intercontinentali. Queste consolidano il ruolo dell'aeroporto di Roma Fiumicino come principale porta di accesso internazionale al Paese. In particolare, il lungo raggio conferma il rafforzamento del network verso il Nord America, anche grazie ai recenti voli diretti inaugurati dalla Capitale per Seattle, operati da Alaska Airlines e Delta Air Lines, e per Houston, operato da ITA Airways.
Il "Walk Through Security scanner”
Infine, a supporto della gestione dei flussi e dell'esperienza dei passeggeri, ai controlli di sicurezza del Terminal 1 del "Leonardo da Vinci" è inoltre operativo per i voli verso Stati Uniti e Israele il macchinario "Walk Through Security scanner”. Si tratta di una innovativa tecnologia che consente ai passeggeri di effettuare il controllo semplicemente camminando in modo naturale attraverso il varco.
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