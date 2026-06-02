Intanto, mentre si avvicina il “Recruiting Day”, è utile per chi desidera lavorare presso lo scalo di Fiumicino conoscere l’andamento del traffico aereo: questo si è confermato positivo in questo momento, anche in vista di una stagione estiva che si preannuncia in crescita rispetto allo scorso anno. Sono infatti oltre un milione i passeggeri che, complessivamente, sono stimati transitare negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino nel periodo compreso tra giovedì 28 maggio e martedì 2 giugno, in occasione delle giornate festive legate alla Festa della Repubblica. Di questi, più di 950 mila al "Leonardo da Vinci", che potrà registrare picchi - in particolare, il prossimo martedì - di oltre 170 mila viaggiatori al giorno.