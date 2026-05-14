La crisi in Medio Oriente sta facendo schizzare i prezzi. Lo rileva un'analisi congiunturale di Confetra, che evidenzia un crollo dei volumi nel Golfo pari al 94 per cento. In difficoltà anche il trasporto stradale e marittimo, oltre alle spedizioni aeree ascolta articolo

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha provocato un aumento delle tariffe aeree pari al 38 per cento in più in poche settimane. Lo evidenzia l’analisi congiunturale promossa da Confetra sul settore della logistica, dei trasporti e delle spedizioni riferita ai dati 2025 e alle previsioni 2026. In particolare, il rapporto mette in luce un drastico cambio di passo a partire dalla fine di febbraio 2026. Attraverso lo Stretto transitava circa il 20 per cento dei flussi mondiali di petrolio, oggi i volumi sono crollati del 94 per cento, passando da 84 a sole 7 unità giornaliere.

La crisi ha fatto aumentare le tariffe aeree del 38 per cento Se nel 2025, nonostante gli shock, il comparto si era dimostrato resiliente, l’attuale interruzione di approvigionamento, definita dall'Agenzia Internazionale dell’Energia come la più grande della storia, “sta mettendo a dura prova il sistema”. Lo ha detto Carlo De Ruvo, Presidente di Confetra, sostenendo che “se nel 2025 il trasporto marittimo cresceva del 4,4 per cento, oggi gli operatori devono affrontare noli container aumentati del 20 per cento e un indice del trasporto dry bulk che segna un incremento ben superiore al 100 per cento su base annua.” Secondo Confetra, l'emergenza si riflette violentemente sulle spedizioni aeree, che già lo scorso anno avevano chiuso in flessione di oltre il 6 per cento. A marzo 2026, la necessità di cambiare rotte per evitare le zone interdette ha fatto schizzare le tariffe del 38 per cento in più rispetto al mese precedente. Una condizione alimentata dal raddoppio del prezzo del jet fuel e dalla necessità di trasportare maggiori quantità di carburante a bordo per coprire tragitti più lunghi, riducendo così lo spazio destinabile alle merci. Vedi anche Voli, benzina, agricoltura: i costi della guerra in Iran in 8 grafici