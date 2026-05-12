In ogni caso per poter sbloccare il potenziale dei biocarburanti "è necessario un quadro normativo che rifletta le realtà dell'attività agricola", hanno spiegato ancora le associazioni. E servono anche regole chiare e prevedibili per gli agricoltori, un sistema di certificazione solido in grado di prevenire le frodi, politiche che consentano di operare su scala attraverso scelte colturali flessibili e filiere robuste e di lungo periodo. "Non ha senso che, da un lato, diversi Commissari sottolineino l'importanza dei biocarburanti come alternativa concreta ai combustibili fossili e, dall'altro, che chi redige le norme legate all'Annex IX le scriva in modo tale da ridurre al minimo la possibilità di produrre materie prime nell'Ue. Le regole che governano la produzione agricola dovrebbero essere scritte dagli agricoltori, non dagli esperti legali", ha osservato Luigi Scordamaglia, presidente di Eat Europe e amministratore delegato di Filiera Italia, che ha aggiunto: "In Europa continuiamo a trattare la transizione energetica come una questione ambientale, quando è diventata una questione di sopravvivenza strategica”.

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