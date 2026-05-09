L'Italia sorpassa la Grecia, nel 2026 debito più alto in Eurolandia

Il rapporto tra debito e Pil dell’Italia era del 137% a fine 2025, il massimo storico escludendo il periodo Covid. Nel 2026 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede che salga al 138%, valore che sarà il più alto d’Europa, superiore anche alla Grecia
L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia diventando nel 2026 il Paese europeo con il più alto rapporto debito/Pil. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico tra due degli ex 'Pigs'. Per quest'anno l'Italia nel Dfp calcola una salita del debito pubblico al 138,6% del Pil dal 137,1% del 2025. La Public Debt Management Agency (Pdma) greca prevede invece una netta discesa dal 146,1% del 2025 al 136,8%.
Le stime dei governi e quelle del Fmi convergono
Numeri non molto dissimili quelli dell'ultimo outlook del Fmi: la stima per l'Italia è di un debito al 138,4% del Pil quest'anno, quella per la Grecia al 136,9%. "Nel 2020 - ricorda Giampaolo Galli in un articolo pubblicato sull'Osservatorio Conti pubblici italiani - il debito della Grecia era al 210% del Pil. Da quel momento inizia un rapidissimo aggiustamento: fra il 2020 e il 2025 il bilancio primario migliora di 12 punti, da un deficit di oltre 7 punti di Pil ad un avanzo del 5%. Nel periodo post Covid, fra il 2021 e il 2025, il tasso di crescita medio della Grecia è stato del 7,7%".