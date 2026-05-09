L'Italia sorpassa la Grecia, nel 2026 debito più alto in Eurolandia

Il rapporto tra debito e Pil dell’Italia era del 137% a fine 2025, il massimo storico escludendo il periodo Covid. Nel 2026 il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede che salga al 138%, valore che sarà il più alto d’Europa, superiore anche alla Grecia

Le stime dei governi e quelle del Fmi convergono

Numeri non molto dissimili quelli dell'ultimo outlook del Fmi: la stima per l'Italia è di un debito al 138,4% del Pil quest'anno, quella per la Grecia al 136,9%. "Nel 2020 - ricorda Giampaolo Galli in un articolo pubblicato sull'Osservatorio Conti pubblici italiani - il debito della Grecia era al 210% del Pil. Da quel momento inizia un rapidissimo aggiustamento: fra il 2020 e il 2025 il bilancio primario migliora di 12 punti, da un deficit di oltre 7 punti di Pil ad un avanzo del 5%. Nel periodo post Covid, fra il 2021 e il 2025, il tasso di crescita medio della Grecia è stato del 7,7%".