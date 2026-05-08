Il 14 e il 15 maggio torna a Roma Renaissance in Economics 2026

La conferenza ha coinvolto 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo per ridisegnare la nuova economia mondiale. In collaborazione con le Università di Roma Tor Vergata e l'Università di Roma Tre, l'evento allestirà 48 sessioni scientifiche ascolta articolo

Torna Renaissance in Economics, la conferenza internazionale in cui si incontrano a Roma economisti di fama mondiale, ricercatori e ricercatrici, istituzioni e rappresentanti della società civile per ridisegnare i fondamenti dell'economia contemporanea. Giunta alla terza edizione, la conferenza è il risultato di mesi di lavoro collettivo che ha coinvolto 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo. Insieme, allestiranno 48 sessioni scientifiche che prenderanno piede durante i giorni dell’evento, promosso da NeXt Economia, Confcooperative e Federcasse BCC insieme alle Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Roma Tre con i dipartimenti di economia e scienze politiche.

Gli appuntamenti pre-conference Per coinvolgere i giovani nei documenti preparatori della conferenza sono state organizzate 6 tappe laboratoriali in 6 università partner (Pavia, Catania, Napoli, Firenze, Roma, Perugia), a cui hanno partecipato oltre 500 studenti e studentesse, contribuendo alla realizzazione del documento dedicato alla valorizzazione delle conoscenze. Il comitato organizzatore ha poi deciso di aggiungere un terzo giorno di workshop pre-conference, in programma il 13 maggio, ospitato a Roma Tre e condotto da esperti del Joint Research Centre della Commissione Europea (Petra Krylova, Alberto Guidi, Peter Benczur). Lo scopo è coinvolgere giovani e studenti in una giornata tecnica e formativa su come misurare benessere, resilienza e sostenibilità oltre il Pil. Vedi anche Salario giusto, cos'è e la differenza con il salario minimo