Il 14 e il 15 maggio torna a Roma Renaissance in Economics 2026

La conferenza ha coinvolto 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo per ridisegnare la nuova economia mondiale. In collaborazione con le Università di Roma Tor Vergata e l'Università di Roma Tre, l'evento allestirà 48 sessioni scientifiche
Torna Renaissance in Economics, la conferenza internazionale in cui si incontrano a Roma economisti di fama mondiale, ricercatori e ricercatrici, istituzioni e rappresentanti della società civile per ridisegnare i fondamenti dell'economia contemporanea. Giunta alla terza edizione, la conferenza è il risultato di mesi di lavoro collettivo che ha coinvolto 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo. Insieme, allestiranno 48 sessioni scientifiche che prenderanno piede durante i giorni dell’evento, promosso da NeXt Economia, Confcooperative e Federcasse BCC insieme alle Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Roma Tre con i dipartimenti di economia e scienze politiche.
Gli appuntamenti pre-conference
Per coinvolgere i giovani nei documenti preparatori della conferenza sono state organizzate 6 tappe laboratoriali in 6 università partner (Pavia, Catania, Napoli, Firenze, Roma, Perugia), a cui hanno partecipato oltre 500 studenti e studentesse, contribuendo alla realizzazione del documento dedicato alla valorizzazione delle conoscenze. Il comitato organizzatore ha poi deciso di aggiungere un terzo giorno di workshop pre-conference, in programma il 13 maggio, ospitato a Roma Tre e condotto da esperti del Joint Research Centre della Commissione Europea (Petra Krylova, Alberto Guidi, Peter Benczur). Lo scopo è coinvolgere giovani e studenti in una giornata tecnica e formativa su come misurare benessere, resilienza e sostenibilità oltre il Pil.
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Gli speaker dell'evento
L'evento inizierà ufficialmente il 14 maggio presso l’Università di Roma Tor Vergata, proseguendo il 15 maggio all’Università di Roma Tre. Durante la due giorni si susseguiranno sessioni plenarie, parallele e keynote speakers di livello mondiale. Uri Gneezy (UC San Diego) interverrà su economia comportamentale: come incentivi e fiducia plasmano le scelte economiche; Ravi Kanbur (Cornell University) interverrà sulle diseguaglianze globali e nuovi paradigmi economici; Bina Agarwal (University of Manchester) farà un approfondimento sull’equità di genere, ambiente e giustizia intergenerazionale; Kenneth Amaeshi (University of Edinburgh / EUI) e Manal Totry-Jubran (UCL) interverranno su esternalità di mercato, instabilità e guerra; Sandrine Dixson-Declève (Club of Roma) e Robert Costanza (UCL) porteranno la loro esperienza e le loro ricerche sul tema Beyond GDP e le nuove misure del benessere; Martin Dufwenberg (Purdue University) farà un intervento su la grammatica della cooperazione: fiducia, norme sociali, motivazioni.